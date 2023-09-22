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Що ввійшло в пакет допомоги від США: список

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Що ввійшло в пакет допомоги від США: список
Пакет допомоги містить артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби і касетні боєприпаси
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Україна отримає пакет допомоги на $325 млн

Міністерство оборони надсилає додатковий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб задовольнити критичні потреби України у сфері безпеки та оборони. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Цей пакет, вартістю в $325 млн, включає:

  • ракети ППО АІМ-9М;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • системи протиповітряної оборони Avenger;
  • кулемети калібру .50 для протидії безпілотним літальним системам;
  • 155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;
  • 59 легких тактичних автомобілів;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод; 
  • запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Зазначимо, що цей пакет допомоги є 47-им, який був наданий Україні з запасів Пентагону з серпня 2021 року. 

Нагадаємо, що Сполучені Штати нададуть Україні $128 млн нової допомоги у сфері безпеки, а також $197 млн на озброєння і техніку.

Теги: війна США Україна

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