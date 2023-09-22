Що ввійшло в пакет допомоги від США: список
Україна отримає пакет допомоги на $325 млн
Міністерство оборони надсилає додатковий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб задовольнити критичні потреби України у сфері безпеки та оборони. Про це йдеться на сайті Пентагону.
Цей пакет, вартістю в $325 млн, включає:
- ракети ППО АІМ-9М;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- системи протиповітряної оборони Avenger;
- кулемети калібру .50 для протидії безпілотним літальним системам;
- 155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM;
- артилерійські снаряди калібру 105 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;
- 59 легких тактичних автомобілів;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.
Зазначимо, що цей пакет допомоги є 47-им, який був наданий Україні з запасів Пентагону з серпня 2021 року.
Нагадаємо, що Сполучені Штати нададуть Україні $128 млн нової допомоги у сфері безпеки, а також $197 млн на озброєння і техніку.
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