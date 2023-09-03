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Роман Шрайк Журналіст

Вересень може стати одним із найважливіших місяців війни

glavcom.ua
Якщо всесвітня справедливість таки існує, то наш шлях до перемоги у вересні стане коротшим

Ми боремося за свою землю. А вони – за свої імперські фантазії

Вересень 2023. Один із найважливіших місяців війни. Так, я знаю, що таких місяців було багато. Ви самі можете їх назвати не гірше за мене. Але цей вересень – не просто бій. Це бій за надію.

Позаду 4 місяці випилювання російської артилерії та ППО, роздовбування складів та баз, руйнування логістичних шляхів. Позаду 3 місяці прогризання мінних полів. З місяця виколупування п****** з лісопосадок, опорників та окопів.

Хтось обіцяв, що буде швидко. Але швидко не могло бути. Хтось гадав, що все провалилося. Але все ще попереду.

ЗСУ пробилися через першу смугу оборони рашистів. Місцями просочилися через «лінію Суровікіна».

Гарантії, що протягом найближчого місяця буде прорив, немає. У нього можна лише вірити, як у світову справедливість. І так само його треба наближати.

У мінус рашистам працює друга хвиля мобілізації, що відкладається з політичних причин. Виведення з поля бою та демонстративне обезголовлення «вагнерівців». Ланцюжок брехні, що доставляє до кабінету Путіна успіхи, помножені на 10, і невдачі, поділені на 20.

Але найголовніше – ми боремося за свою землю. А вони – за свої імперські фантазії.

І якщо всесвітня справедливість таки існує, наш шлях до перемоги у вересні стане коротшим.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна

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Роман Шрайк

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