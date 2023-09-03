Вересень може стати одним із найважливіших місяців війни

Якщо всесвітня справедливість таки існує, то наш шлях до перемоги у вересні стане коротшим

Ми боремося за свою землю. А вони – за свої імперські фантазії

Вересень 2023. Один із найважливіших місяців війни. Так, я знаю, що таких місяців було багато. Ви самі можете їх назвати не гірше за мене. Але цей вересень – не просто бій. Це бій за надію.

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Позаду 4 місяці випилювання російської артилерії та ППО, роздовбування складів та баз, руйнування логістичних шляхів. Позаду 3 місяці прогризання мінних полів. З місяця виколупування п****** з лісопосадок, опорників та окопів.

Хтось обіцяв, що буде швидко. Але швидко не могло бути. Хтось гадав, що все провалилося. Але все ще попереду.

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ЗСУ пробилися через першу смугу оборони рашистів. Місцями просочилися через «лінію Суровікіна».

Гарантії, що протягом найближчого місяця буде прорив, немає. У нього можна лише вірити, як у світову справедливість. І так само його треба наближати.

У мінус рашистам працює друга хвиля мобілізації, що відкладається з політичних причин. Виведення з поля бою та демонстративне обезголовлення «вагнерівців». Ланцюжок брехні, що доставляє до кабінету Путіна успіхи, помножені на 10, і невдачі, поділені на 20.

Але найголовніше – ми боремося за свою землю. А вони – за свої імперські фантазії.

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І якщо всесвітня справедливість таки існує, наш шлях до перемоги у вересні стане коротшим.