Ракетна атака: у Харкові лунають вибухи
У Харові прогриміло кілька вибухів
Під час масованої ракетної атаки на Україну вранці 21 вересня прогриміли вибухи у Харкові. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях», - написав він у телеграм-каналі.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунала серія вибухів. «У Харкові пролунали вже кілька вибухів», - поінформував він у мережі.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Під час повітряної тривоги в Черкаській області пролунали вибухи.
Також у Києві гримлять вибухи. Працює ППО.
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