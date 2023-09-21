Ракетна атака: у Харкові лунають вибухи

У Харові прогриміло кілька вибухів

Під час масованої ракетної атаки на Україну вранці 21 вересня прогриміли вибухи у Харкові. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях», - написав він у телеграм-каналі.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунала серія вибухів. «У Харкові пролунали вже кілька вибухів», - поінформував він у мережі.

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Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги в Черкаській області пролунали вибухи.

Також у Києві гримлять вибухи. Працює ППО.