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«Російський добровольчий корпус» повідомив деталі рейду на Брянщину

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Російський добровольчий корпус» повідомив деталі рейду на Брянщину
Бійці РДК здійснили рейд на Брянську область Росії
фото:

Бійці заявляють, що в ході операції ліквідували двох співробітників ФСБ

Бійці «Російського добровольчого корпусу» заявили, що провели рейд на територію Росії, в ході якого вбили двох співробітників Федеральної служби безпеки. Водночас раніше російські відомства стверджували, що нібито «успішно відбили атаку української ДРГ».

Бійці прокоментували повідомлення від 22 серпня, в якому «українські диверсанти» спробували прорвати кордон в Климовському районі Брянської області.

Бійці «Російського добровольчого корпусу» розвіяли брехню росіян про «напад української ДРГ»
Бійці «Російського добровольчого корпусу» розвіяли брехню росіян про «напад української ДРГ»
скріншот: Російський добровольчий корпус

«Вітаємо ФСБ РФ з черговим «видавлюванням»! «Успішне відбиття атаки українських ДРГ» не було б таким успішним, якби, як мінімум, двоє співробітників відомства не розлучилися з життям. Можливо, їм варто було працювати у відділі по боротьбі з репостами (в ФСБ такий точно є). До слова, ви знову переплутали: ваших хлопчиків/конторських мужиків розклали не «укроДРГ», а бійці Російського добровольчого корпусу», – йдеться в повідомленні.

Раніше губернатор російської Брянської області Богомаз заявив, ніби співробітниками Прикордонного управління ФСБ по регіону та підрозділами Міноборони РФ у прикордонному Сівському районі Брянської області «припинено спробу проникнення на територію Російської Федерації української диверсійно-розвідувальної групи».

Російський чиновник виклав знімки, які демонструють, за його словами, «кинуті диверсантами озброєння та боєприпаси», що нібито були знайдені на місці бойового зіткнення.

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Теги: росія війна

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