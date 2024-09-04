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4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Якщо сьогодні туман накрив місцевість, значить погода сьогодні виявиться теплою і сонячною
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Сьогодні забороняється давати та брати у борг – будуть фінансові проблеми

4 вересня відзначається День митного брокера, Всесвітній день тхеквондо, Всесвітній день сексуального здоров'я та Глобальний день пошуку талантів. Віряни вшановують день пам’яті святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії.

День митного брокера

4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Сьогодні, 4 вересня, Україна відзначає День митного брокера – свято, встановлене на честь затвердження першого нормативно-правового документа, що регламентує діяльність цих фахівців, у 1992 році.

Митні брокери є ключовими гравцями у сфері зовнішньоекономічної діяльності, надаючи підприємствам необхідну допомогу та експертизу у митному оформленні товарів під час їх перевезення через кордон.

Їхня робота включає повний супровід процесу митного оформлення, включаючи підготовку документів, розрахунок митних платежів, взаємодію з митними органами та контроль за дотриманням усіх необхідних процедур.

Завдяки митним брокерам компанії можуть значно спростити та пришвидшити процес митного оформлення, уникнути помилок та затримок, а також забезпечити відповідність усім вимогам законодавства.

Всесвітній день тхеквондо

4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Світ відзначає Всесвітній день тхеквондо – свято, присвячене корейському бойовому мистецтву, що поєднує в собі фізичну міць та духовну глибину. Дата святкування була встановлена у 2006 році на честь визнання тхеквондо олімпійським видом спорту у 1994 році.

Тхеквондо, що дослівно перекладається як «шлях ноги та кулака», є унікальним поєднанням технік ударів руками та ногами, витончених рухів та філософії самовдосконалення. Це не просто спорт, а цілісна система, що сприяє розвитку фізичної сили, витривалості, координації, а також дисципліни, поваги та самоконтролю. Всесвітній день тхеквондо – це чудова нагода відзначити внесок цього бойового мистецтва у розвиток мільйонів людей по всьому світу, а також популяризувати його цінності та філософію.

Всесвітній день сексуального здоров'я

4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Сьогодні, світ відзначає Всесвітній день сексуального здоров'я, який цього року проходить під гаслом «Згода». Це важлива подія, що нагадує про право кожної людини на позитивний та шанобливий підхід до сексуальності, а також про важливість взаємної згоди у будь-яких інтимних стосунках.

Сексуальне здоров'я – це не лише відсутність хвороб чи дисфункцій, а й стан фізичного, емоційного та соціального благополуччя, пов'язаний із сексуальністю.

Воно включає право на отримання інформації, освіту, доступ до послуг з охорони репродуктивного здоров'я, а також свободу від дискримінації, насильства та примусу.

Цьогорічна тема «Згода» підкреслює, що будь-який сексуальний контакт має відбуватися лише за взаємною добровільною згодою всіх учасників. Це означає, що кожна людина має право сказати «так» або «ні» у будь-який момент, незалежно від попередніх стосунків чи обіцянок.

Всесвітній день сексуального здоров'я – це нагода привернути увагу до важливості сексуальної освіти, профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом, та боротьби з сексуальним насильством. Це також час для відкритого та чесного діалогу про сексуальність, позбавленого стигми та упереджень.

Глобальний день пошуку талантів

4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Це день, коли ми висловлюємо вдячність тим «мисливцям за головами», які знаходять та приваблюють найкращих фахівців до наших компаній.

Рекрутери, менеджери з найму та HR-спеціалісти – це справжні чарівники, здатні розгледіти потенціал у кожному кандидаті та знайти ідеальну пару «людина-компанія». Вони – ключовий елемент успіху будь-якого бізнесу, адже саме від їхньої роботи залежить, хто стане частиною команди та сприятиме розвитку організації.

У цей святковий день фахівці з пошуку талантів збираються на різноманітні заходи: тренінги, семінари, нетворкінг-події. Це чудова можливість обмінятися досвідом, дізнатися про нові методи рекрутингу та просто поспілкуватися з колегами. А багато компаній влаштовують внутрішні святкування, щоб відзначити та нагородити своїх найкращих «мисливців».

Яке сьогодні релігійне свято

4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

4 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії. Він був видатним християнським діячем III століття. Він став єпископом сирійської Антіохії 237 року і служив там протягом 13 років.

Під час правління імператора Декія, який був відомий своєю жорстокістю до християн, Вавила був ув’язнений і страчений 250 року. Перед смертю він попросив, щоб разом із його тілом поховали і кайдани, які він носив з любові до Христа. Його мученицька смерть стала символом стійкості та віри.

Перед смертю він попросив, щоб разом із його тілом поховали і кайдани, які він носив з любові до Христа. Його мученицька смерть стала символом стійкості та віри.

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Що не можна робити цього дня

  • Забороняється давати та брати у борг – будуть фінансові проблеми.
  • Не можна відмовляти іншим у допомозі.
  • Не слід розводити багаття – може початися пожежа.

Народні прикмети

  • Задощило, але пізніше швидко все висохло – негода буде затяжною;
  • багато ягід на горобині – до морозної зими;
  • багато лушпиння на цибулі – взимку буде холодно;
  • вранці пішов дощ – до сніжної зими.

Пам’ятні події 4 вересня

  • 1837 – американський винахідник Семюел Морзе розробляє електромеханічний телеграфний апарат для передавання й приймання повідомлень знаками (азбука Морзе);
  • 1870 – після зречення Наполеона III, котрий здався у полон пруським військам після поразки біля Седана, Жюль Фавр і Леон Гамбетта проголошують у Парижі Третю республіку і формують уряд національної оборони;
  • 1885 – у Нью-Йорку відкривається перше у США кафе самообслуговування;
  • 1886 – останній американський індіанець-воїн, Джеронімо, здається в Аризоні, після ув'язнення він стає фермером та радником армії США;
  • 1888 – американець Джордж Істмен отримує патент на фотокамеру, котра працювала на плівці, що скручувалась у рулон, і реєструє свою торгову марку – «Кодак» ;
  • 1920 – головний отаман Армії УНР С.Петлюра затверджує «Інструкцію для військових агентів і для осіб, які їх заступають», де вперше викладає концептуальні підходи до форм і методів діяльності військових аташе Української Народної Республіки;
  • 1928 – затверджують новий український правопис («скрипниківський»), який діяв до 1933 року;
  • 1938 – створюють Українську Національну Оборону («Карпатська Січ»), яку очолює Степан Росоха;
  • 1965 – у київському кінотеатрі «Україна» під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» відбувається мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції;
  • 1991 – над будинком Верховної Ради у Києві вперше піднімають жовто-блакитний прапор;
  • 1996 – колумбійські партизани атакують державні воєнні бази, у відповідь на засоби антикокаїнової війни в країні;
  • 2018 – офіційно завершується мультсеріал Adventure Time.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Симон, Олена.

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Теги: церква свята православна церква Україна свято календар

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