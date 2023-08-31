Які ще літаки, крім F-16, розраховує отримати Україна

ЗСУ розглядають французькі Rafale

Україна не збирається обмежуватися лише американськими винищувачами F-16. ЗСУ також зацікавлені отримати французькі Rafale. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю французькому Le Monde.

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Кулеба наголосив, що після довгоочікуваної згоди союзників передати винищувачі F-16 Україна зацікавлена отримати інші сучасні літаки.

«Ми працюємо з іншими країнами, які виробляють літаки нового покоління», – сказав міністр.

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Очільник МЗС також акцентував на стратегічних та інвестиційних вигодах для Франції від постачання літаків Rafale Україні

Rafale – це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation. Окрім Франції, літак знаходиться на озброєнні Єгипту, Індії, Катару та Греції.

Нагадаємо, триває 554-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Минулої доби Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.