Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Які ще літаки, крім F-16, розраховує отримати Україна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Які ще літаки, крім F-16, розраховує отримати Україна
фото ілюстративне

ЗСУ розглядають французькі Rafale

Україна не збирається обмежуватися лише американськими винищувачами F-16. ЗСУ також зацікавлені отримати французькі Rafale. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю французькому Le Monde.

Кулеба наголосив, що після довгоочікуваної згоди союзників передати винищувачі F-16 Україна зацікавлена отримати інші сучасні літаки.

«Ми працюємо з іншими країнами, які виробляють літаки нового покоління», – сказав міністр.

Очільник МЗС також акцентував на стратегічних та інвестиційних вигодах для Франції від постачання літаків Rafale Україні

Rafale – це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation. Окрім Франції, літак знаходиться на озброєнні Єгипту, Індії, Катару та Греції.

Нагадаємо, триває 554-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Минулої доби Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: війна Франція літак Дмитро Кулеба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Краматорському районі Донецької області сталося падіння військових гелікоптерів Мі-8, літальні апарати повністю зруйновані
Катастрофи з українськими пілотами. Це дуже схоже на диверсію
Сьогодні, 13:17
На Донеччині розбилися два гелікоптери: загинули шестеро пілотів
На Донеччині розбилися два гелікоптери: загинули шестеро пілотів
Вчора, 22:06
Загибель шістьох пілотів на Донеччині: з’явилося фото
Загибель шістьох пілотів на Донеччині: з’явилося фото
Сьогодні, 13:21

Події в Україні

Сирський: На Бахмутському напрямку є позитивна динаміка
Сирський: На Бахмутському напрямку є позитивна динаміка
Які ще літаки, крім F-16, розраховує отримати Україна
Які ще літаки, крім F-16, розраховує отримати Україна
12 год у відкритому морі: рятувальна операція воїна, який випав за борт (відео)
12 год у відкритому морі: рятувальна операція воїна, який випав за борт (відео)
Нацгвардійці просунулися в глибину оборони окупантів на Мелітопольському напрямку
Нацгвардійці просунулися в глибину оборони окупантів на Мелітопольському напрямку
Українська далекобійна зброя уразила ціль на відстані в 700 км – Зеленський
Українська далекобійна зброя уразила ціль на відстані в 700 км – Зеленський
Зірвані прапори та розтрощені дахи: наслідки негоди в Україні (фото, відео)
Зірвані прапори та розтрощені дахи: наслідки негоди в Україні (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Актор українського походження позбавив заробітків «сотні росіян»: як йому вдалося
58K
Окупанти потрапили у свою ж пастку: ситуація на півдні
35K
Посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною
27K
Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці
18K
РПЦ вчергове підставила митрополита Онуфрія (заява)
17K
Німецький депутат, який малював свастики на машинах українців, подав у відставку

Новини

Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Сьогодні, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Вчора, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Вчора, 05:41

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту