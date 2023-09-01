Росіяни не зможуть повністю контролювати Чорне море – Костенко

Україна показала ворогу, що навіть без великого флоту, може втопити їх флагман

Посилити позиції України в Чорному морі дозволив би вихід на береги Азовського моря

Той факт, що Україна досі не просто залишається морською державою, а й має низку успішних атак на російські кораблі, є однією з найстратегічніших перемог у війні. Про це в ефірі каналу Прямий заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Роман Костенко.

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За його словами, Україна показала ворогу, що навіть без великого флоту, може втопити їх флагман, пошкодили декілька кораблів, включаючи танкер, а також атакували Кримський міст. «Завдяки нашим Силам оборони залишилися морською державою. І це одна із найстратегічніших перемог узагалі в цій війні. Наші кораблі можуть ходити, ми можемо займатися економікою, в тому числі для того, щоб будувати свої ракети».

Нардер наголосив, що для посилення морського фронту Україна потрібна своя система висвітлення надводної і підводної обстановки, де би ми могли засікати російські кораблі. А для ураження – морські дрони та ракети «Нептун», які вже показали свою ефективність.

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Посилити позиції України в Чорному морі дозволив би вихід на береги Азовського моря. «Це питання не тільки військове, це питання і економічне. Якби ми вийшли на береги Азовського моря, то ми змогли би контролювати не тільки Азовське море і порти на Азовському морі, а також і порти на Чорному морі, російські порти, за допомогою тієї зброї, яка у нас є. І це була би зброя стримування для росіян: якби вони знали, що ми можемо вражати їх порти, вони би не вражали наші», – підкреслив нардеп.

Нагадаємо, сьогодні з порту «Південний» вийшли балкери ANNA-THERESA (прапор Ліберія) та OCEAN COURTESY (Маршаллові острови), які рухаються встановленим коридором в напрямку Босфору. Судна перевозять 56 тис. т чавуну та 172 тис. т залізорудного концентрату.

У міністерстві нагадують, що встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації. З 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна.