Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Росіяни не зможуть повністю контролювати Чорне море – Костенко

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Росіяни не зможуть повністю контролювати Чорне море – Костенко
Україна показала ворогу, що навіть без великого флоту, може втопити їх флагман
фото з відкритих джерел

Посилити позиції України в Чорному морі дозволив би вихід на береги Азовського моря

Той факт, що Україна досі не просто залишається морською державою, а й має низку успішних атак на російські кораблі, є однією з найстратегічніших перемог у війні. Про це в ефірі каналу Прямий заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Роман Костенко.

За його словами, Україна показала ворогу, що навіть без великого флоту, може втопити їх флагман, пошкодили декілька кораблів, включаючи танкер, а також атакували Кримський міст. «Завдяки нашим Силам оборони залишилися морською державою. І це одна із найстратегічніших перемог узагалі в цій війні. Наші кораблі можуть ходити, ми можемо займатися економікою, в тому числі для того, щоб будувати свої ракети».

Нардер наголосив, що для посилення морського фронту Україна потрібна своя система висвітлення надводної і підводної обстановки, де би ми могли засікати російські кораблі. А для ураження – морські дрони та ракети «Нептун», які вже показали свою ефективність.

Посилити позиції України в Чорному морі дозволив би вихід на береги Азовського моря. «Це питання не тільки військове, це питання і економічне. Якби ми вийшли на береги Азовського моря, то ми змогли би контролювати не тільки Азовське море і порти на Азовському морі, а також і порти на Чорному морі, російські порти, за допомогою тієї зброї, яка у нас є. І це була би зброя стримування для росіян: якби вони знали, що ми можемо вражати їх порти, вони би не вражали наші», – підкреслив нардеп.

Нагадаємо, сьогодні з порту «Південний» вийшли балкери ANNA-THERESA (прапор Ліберія) та OCEAN COURTESY (Маршаллові острови), які рухаються встановленим коридором в напрямку Босфору. Судна перевозять 56 тис. т чавуну та 172 тис. т залізорудного концентрату.

У міністерстві нагадують, що встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації. З 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна.

Теги: Чорне море Азовське море Україна Кримський міст перевезення Роман Костенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За Україну гинуть найкращі представники суспільства
Ефект Крут: трагічна історія повторюється?
24 серпня, 19:25
Пам’ятаймо, що за можливість розпочати навчання в рідних українських школах, так само, як і молитися в рідних українських храмах, ми вдячні Богові та нашим мужнім воїнам-захисникам
Початок осені, навчання та церковного новоліття. Чому це важливо
Сьогодні, 13:25
У відомстві наголосили, що Польща хоче хороших відносин з Україною
МЗС Польщі розкрило деталі розмови із українським послом
2 серпня, 21:25
За словами чиновника, якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім нормам
Одеська ОВА відкриває пляжний сезон: названо терміни
7 серпня, 19:56
США наразі виготовляють 24 тис. 155 мм снарядів на місяць
Зброя для України: США збільшать виробництво снарядів більш як утричі
11 серпня, 06:12
Кайса Оллонгрен та Олексій Резніков
Нідерланди нададуть Україні майже тисячу зарядів для дистанційного розмінування
22 серпня, 22:26
Президент Чехії пояснив, чому не можна допустити перемоги Росії у війні
Президент Чехії пояснив, чому не можна допустити перемоги Росії у війні
29 серпня, 21:52
Балкер Primus вийшов з акваторії Одеського порту 26 серпня
Після зупинки зернової угоди із порту Одеси вийшло друге судно (фото)
26 серпня, 10:59
Wall Street Journal: Україна прорвала головну лінію оборони Росії на півдні
Wall Street Journal: Україна прорвала головну лінію оборони Росії на півдні
Вчора, 18:13

Економіка

Гроші з повітря. Рада знайшла нове джерело фінансування армії
Гроші з повітря. Рада знайшла нове джерело фінансування армії
Росіяни не зможуть повністю контролювати Чорне море – Костенко
Росіяни не зможуть повністю контролювати Чорне море – Костенко
Імпорт електроенергії зменшить потребу в аварійній допомозі за умови відміни цінових обмежень – Центр досліджень енергетики
Імпорт електроенергії зменшить потребу в аварійній допомозі за умови відміни цінових обмежень – Центр досліджень енергетики
НБУ нагадав про завершення обміну старих банкнот та монет
НБУ нагадав про завершення обміну старих банкнот та монет
Новий опалювальний сезон. «Нафтогаз» звернувся до підприємств-постачальників тепла
Новий опалювальний сезон. «Нафтогаз» звернувся до підприємств-постачальників тепла
Соратник Зеленського натякає, що для наповнення бюджету потрібна більша інфляція
Соратник Зеленського натякає, що для наповнення бюджету потрібна більша інфляція

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон
22K
Ухилянтам приготуватися. Данілов анонсував рішення
20K
Росія вночі атакувала Україну двома ракетами «Калібр», є влучання – Повітряні сили
9339
СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)
8814
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
8335
Стало відомо, що перевозили знищені в Пскові Іл-76

Новини

Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Сьогодні, 05:30
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня
Сьогодні, 05:08
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту