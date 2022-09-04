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Шмигаль розповів, яку зброю Німеччина поставлятиме в Україну

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Шмигаль розповів, яку зброю Німеччина поставлятиме в Україну
Прем'єр розповів, яку зброю Німеччина поставлятиме в Україну
Фото з відкритих джерел

Німеччина може розширити поставки зброї, яка уже постачається Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів у неділю в Берліні переговори з німецькою стороною щодо розширення поставок зброї, яка вже постачається, а також тієї, яку Україна хотіла би отримати, повідомляє «Укрінформ».

«Так, було домовлено, що Німеччина може розширити поставки зброї, яка уже постачається Україні, користування якою навчені українські Збройні сили, сказав Шмигаль. Це було обговорено з канцлером Олафом Шольцем», – додав він.

Що стосується нових видів зброї, «звичайно, ми почали цю дискусію і продовжуємо її, і це можливо за умов спільної дискусії з іншими партнерами, як сказав канцлер», зазначив український політик.

Тобто, зазначив Шмигаль, ця робота триває, українська сторона розуміє, що їй потрібно.

Окрім того, додав прем’єр, під час візиту було домовлено «про інші елементи, які наразі не можна розкрити».

Загалом глава українського уряду назвав «гарними та глибокими» домовленості, досягнуті по військовому напрямку. Він нагадав, що ціла низка німецьких озброєнь нині успішно використовується на полях боїв.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу ЗСУ нової партії озброєння на суму понад 500 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Німеччини відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від керівної коаліції надати Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення Бундесверу. Через загрозу, що походить від Росії за президента Володимира Путіна, Німеччина не може піти на подібні ризики.

Додамо, що 1 серпня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II із Німеччини

Теги: Денис Шмигаль Німеччина зброя

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