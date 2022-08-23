Міноборони Німеччини відмовилося надати Україні більше зброї

Німеччина заявила про ризики з боку Росії у разі послаблення Бундесверу

У Берліні побоюються, що Путін може скористатися «навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО»

Міністерство оборони Німеччини відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від керівної коаліції надати Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення Бундесверу. Через загрозу, що походить від Росії за президента Володимира Путіна, Німеччина не може піти на подібні ризики. Про це заявив офіційний представник військового відомства.

«Справді, ми маємо бути готові до того, що Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО», – зазначив він.

Чиновник нагадав, що Німеччина має надавати своїм партнерам по Альянсу «підтримку в рамках зобов'язань», як це передбачено статтею 5 Договору про НАТО.

«Під час холодної війни ми, ймовірно, не зрозуміли б, якби наші союзники скоротили колективну оборону через ситуацію на різних театрах воєнних дій – а такі у світі були», – додали в Міноборони.

Водночас у спільній статті для видання Der Spiegel експерти в галузі оборони соціал-демократ Крістіан Клінк, представник партії Союз 90/«зелені» Зара Нанні та вільний демократ Александер Мюллер розкритикували нинішню позицію Берліна, що полягає в тому, що підтримка потенціалу бундесверу для захисту Німеччини та НАТО має пріоритет над наданням допомоги Україні.

Автори статті вказали, що досі уряд пояснював порівняно невеликі обсяги військової допомоги Україні дефіцитом військової техніки у німецькій армії. «Це не що інше, як сконструйований конфлікт цілей, оскільки безпеку та стабільність Європи наразі захищають в Україні», – наголосили вони.

Нагадаємо, 21 серпня стало відомо, що депутати від коаліційних німецьких партій закликали збільшити постачання зброї Києву, навіть якщо це послабить Бундесвер.

Додамо, що 1 серпня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II із Німеччини.

Також повідомлялося, що уряд Німеччини разом з ЄС придбали для ЗСУ високоточні снаряди Vulcano, які можуть знищувати цілі на відстані до 80 км. Також повідомлялося, що Україна отримала ще чотири «Гепарди» від Німеччини.