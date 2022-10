The New York Times не допоміг Дугіну уникнути санкцій

Напередодні The New York Times опублікувала статтю про вбивство Дугіної

The New York Times хотіла знайти «український слід» у вбивстві Дугіної. Скандальна стаття не завадила ЄС затвердити санкції проти її батька

Сьогодні, 6 жовтня, Європейський Союз затвердив санкції проти 30 фізичних і семи юридичних осіб у зв'язку з російською агресією проти України. Серед підсанкційних осіб – ідеолог неоєвразійства Александр Дугін. Зазначимо, напередодні видання The New York Times написало статтю про його доньку Дар'ю Дугіну: автори намагалися знайти у її смерті «український слід». Серед версій виходу матеріалу: російська пропагандистська машина хотіла спричинити міжнародний скандал, щоб Дугін уникнув санкцій. The New York Times відомий своїми проросійськими редакційними статтями.

Чому ввели санкції проти Дугіна

Західні ЗМІ називають Дугіна одним із головних ідеологів сучасної Росії, до якого прислухається Володимир Путін, багато силовиків та кремлівських чиновників.

У 2014 році Дугін відзначився різкими антиукраїнськими заявами, зокрема, коментуючи трагічні події в Одесі 2 травня, закликав «вбивати, вбивати та вбивати».

США внесли Дугіна до санкційного списку осіб, які винні в агресії Росії проти України. Занесений він і до переліку тих, хто створює загрозу нацбезпеці України та до бази «Миротворець».

Що не так зі статтею про Дугіну

Вчора видання опублікувало статтю із заголовком «США вважають, що українці стояли за вбивством в Росії». Ідеться про вбивство пропагандистки Дарії Дугіної, чию смерть пов'язати з Україною вперто намагалися рашисти. Однак у першому абзаці автор заперечує сам себе: посилається не на офіційні джерела США, а неназвані джерела в неназваних службах безпеки, які повідомили про свої висновки якихось посадовців. Жодної конкретики, жодних прізвищ співрозмовників не називають.

«Розвідувальні служби Сполучених Штатів вважають, що хтось із українського уряду санкціонував вибух під Москвою в серпні, в результаті якого загинула Дарія Дугіна, донька відомого російського націоналіста, що є елементом таємної кампанії, яка, на думку офіційних осіб США, може розширити конфлікт», – йдеться в матеріалі, та жодних прізвищ таємничих джерел із буцімто «розвідувальних служб» журналісти не згадують.

Стаття дослівно цитує тільки радника Офісу президента Михайла Подоляка, який відповів, що жодного сенсу вбивати Дугіну Україні немає, і є важливіші цілі.

Стаття начебто поважного видання The New York Times грунтується на переказі теорій російських ЗМІ, які намагалися приплести до вбивства Дугіної українців, однак це в них не вдалося. Тож вірити матеріалам з невстановлених джерел, вочевидь, не варто.

Імовірно, російська пропагандистська машина намагається перемкнути фокус уваги на фоні успішного наступу ЗСУ на сході та півдні України.

Хто така Дар'я Дугіна

Донька Дугіна Дар'я повністю підтримувала батьківську ідеологію та була його правою рукою. Вона їздила на окуповані Росією території та закликала до терору проти українців та зачисток людей, які підтримують Україну.

Влада США та Великої Британії звинуватила її у поширенні дезінформації і теж внесла до санкційних списків.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

23 серпня у Москві відбулася церемонія прощання з Дугіною. Спецслужби РФ звинуватили українку у причетності до загибелі доньки роспропагандиста, але прокололися.

Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.