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Сі Цзіньпін прибув із державним візитом до Казахстану (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сі Цзіньпін прибув із державним візитом до Казахстану (відео)
Усі, хто зустрічав Сі Цзіньпіна, були в масках
фото скріншот відео

Поїздка до Казахстану стала першою для китайського лідера із січня 2020 року

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув з робочим візитом до Казахстану. Про це повідомляють казахські ЗМІ.

Біля трапу літака голову КНР зустрічав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Поїздка до Казахстану стала першою для китайського лідера із січня 2020 року, тоді лідер Китаю побував у М'янмі.

Раніше речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров зазначив, що візит «спрямований на подальше поглиблення всебічного стратегічного партнерства та розвиток політичного, торговельно-економічного, культурно-гуманітарного співробітництва між країнами». 

Цікаво, що всі, хто зустрічав Сі Цзіньпіна, були в масках. Напередодні зустріч Токаєва та Папи Римського Франциска пройшла без масок.

Нагадаємо, у липня голова Китаю Сі Цзіньпін не прийняв запрошення Володимира Путіна приїхати до Росії. Причиною було названо новий спалах коронавірусу в Китаї.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск прибув до Казахстану, щоб взяти участь у зустрічі світових релігійних лідерів.

До відома, лідер Китаю Сі Цзіньпін під час телефонної розмови із французьким колегою Еммануелем Макроном заявив про свою повагу до територіальної цілісності та суверенітету України й необхідність припинення вогню.

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Теги: Казахстан Касим-Жомарт Токаєв Китай

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