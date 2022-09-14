Сі Цзіньпін прибув із державним візитом до Казахстану (відео)

Усі, хто зустрічав Сі Цзіньпіна, були в масках

Поїздка до Казахстану стала першою для китайського лідера із січня 2020 року

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув з робочим візитом до Казахстану. Про це повідомляють казахські ЗМІ.

Біля трапу літака голову КНР зустрічав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Поїздка до Казахстану стала першою для китайського лідера із січня 2020 року, тоді лідер Китаю побував у М'янмі.

Раніше речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров зазначив, що візит «спрямований на подальше поглиблення всебічного стратегічного партнерства та розвиток політичного, торговельно-економічного, культурно-гуманітарного співробітництва між країнами».

Цікаво, що всі, хто зустрічав Сі Цзіньпіна, були в масках. Напередодні зустріч Токаєва та Папи Римського Франциска пройшла без масок.

Нагадаємо, у липня голова Китаю Сі Цзіньпін не прийняв запрошення Володимира Путіна приїхати до Росії. Причиною було названо новий спалах коронавірусу в Китаї.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск прибув до Казахстану, щоб взяти участь у зустрічі світових релігійних лідерів.

До відома, лідер Китаю Сі Цзіньпін під час телефонної розмови із французьким колегою Еммануелем Макроном заявив про свою повагу до територіальної цілісності та суверенітету України й необхідність припинення вогню.