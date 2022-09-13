Планував зустрітися з главою РПЦ. Папа Римський приїхав у Казахстан

Патріарх РПЦ Кирило нещодавно відмовився від поїздки у Казахстан для зустрічі з папою Римським

Папа Римський Франциск прибув до Казахстану, щоб взяти участь у зустрічі світових релігійних лідерів. Як повіджомили у пресслужбі президента Казахстану, понтифік перебуватиме в країні три дні.

Зустріч пройде без патріарха Російської православної церкви Кирила. Раніше Франциск заявляв, що сподівається зустрітися з патріархом Кирилом на міжрелігійному саміті, але минулого тижня речник голови РПЦ заявив, що той не відвідає захід.

Від початку повномасштабного неспровокованого вторгнення Росії в Україну, яке триває з 24 лютого, Кирило зробив низку заяв на знак солідарності з політикою російської влади щодо війни, що спонукало Папу Римського Франциска застерегти російського патріарха від перетворення на «вівтарника» президента Володимира Путіна.

Папа Франциск уже зустрівся з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаевим. Глава Казахстану наголосив на історичній значущості сьогоднішнього дня.

«Папа Римський Франциск вперше здійснює апостольський візит до Казахстану. Цього року виповнилося 30 років із дня встановлення дипломатичних відносин між Казахстаном та Ватиканом. Ваш візит співпав із цією знаменною датою. Ми надаємо особливої ваги цій події, оскільки сьогоднішня зустріч покликана вивести нашу співпрацю в різних сферах на новий рівень», – сказав він.

Касим-Жомарт Токаєв також привітав зусилля понтифіка на благо людства.

«Ви прибули до Казахстану у переломний момент історії людства. Вважаю, що настав час представникам різних культур та релігій виявити мудрість та енергію для того, щоб об'єднати людей заради миру, соціальної гармонії та взаємної підтримки», – заявив очільник Казахстану.

Водночас Папа Франциск у своїй промові сказав, що він прибув до Казахстану як паломник миру з метою пошуку діалогу та єдності. Папа Римський також закликав до активізації дипломатичних зусиль для сприяння діалогу, необхідного в умовах нинішньої геополітичної напруги.

«Пора навчитися не посилювати ворожнечу і припинити зміцнювати блоки, що протистоять один одному. Нам потрібні лідери, які на міжнародному рівні могли б сприяти взаєморозумінню та діалогу між народами та відродити «гельсінкський дух», прагнення зміцнювати мультилатералізм, будувати стабільніший і спокійніший світ, дбаючи про нові покоління. Для цього необхідне розуміння, терпіння та діалог з усіма. Повторюю, з усіма!» – наголосив Папа Римський Франциск.

Зазначимо, що Казахстан – це уже 59 країна, яку Папа Франциск відвідує під час свого понтифікату. Більшість населення цієї країни становлять мусульмани (70%), а 25% християн переважно є православними; католики становлять коло 1%.

Як відомо, Папа Римський Франциск раніше заявив, що найближчим часом не зможе відвідати Москву і Київ. За його словами, лікар проти таких поїздок через стан його здоров'я, зокрема через травму коліна, відновлення якого сповільнилося внаслідок нещодавньої поїздки до Канади.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав до «конкретних кроків» для припинення війни в Україні та запобігання ризику ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Він також сказав, що торговці зброєю, які наживаються на війні, є «правопорушниками, які вбивають людство». При цьому понтифік назвав пропагандистку Дугіну «невинною жертвою війни».

Позиція Папи Римського викликала жваву дискусію в українському сегменті інтернету. Українці у соцмережах висловлюють своє обурення заявою понтифіка, звинувачуючи його у підігруванні кремлівській пропаганді.

У середині серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Це другий дзвінок з початку повномасштабного вторгнення Росії. Йшлося про агресію, яку РФ вчиняє проти України, та про страшні злочини Росії.

Раніше Франциск неодноразово засуджував війну та висловлював підтримку українцям. Нещодавно Папа Римський Франциск вкотре заявив, що хоче відвідати Київ, щоб покласти край війні, яку засуджує.

Також Папа Римський Франциск перед цим закликав прочан замислитися над тим, що кожен з них робить для допомоги українцям, які страждають від війни.