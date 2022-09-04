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Сигнал Кремлю. Фейгін пояснив, чому Кадиров заговорив про відставку

Надія Клочко
glavcom.ua
Сигнал Кремлю. Фейгін пояснив, чому Кадиров заговорив про відставку
Рамзан Кадиров нещодавно заявив, що «засидівся» на своїй посаді
фото з відкритих джерел

«Він нікуди не піде, тому що йому немає куди йти»

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив про своє бажання піти у відставку, щоб таким чином продемонструвати, що він з якогось приводу образився на російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив ексдепутат Держдуми РФ, юрист і правозахисник Марк Фейгін у ефірі «24 каналу».

Фейгін зазначив, що Кадиров заявляє про своє бажання піти у відставку вже не вперше. Тому, на його думку, чергове відеозвернення, яке записав лідер Чечні, цілком імовірно не свідчить про його серйозні наміри.

«Він нікуди не піде, тому що йому немає куди йти», – наголосив адвокат.

Російський правозахисник припустив, що заява Кадирова більше нагадує якусь гру.

«Він «кокетує». Здавалося б, кавказькі чоловіки мають бути брутальними. Насправді це не так. Це така демонстративна поведінка. Мовляв, я образився і йду», – зазначив Фейгін.

Адвокат також припустив, що своєю заявою чеченський лідер хоче показати своє невдоволення у процесі взаємодії з Кремлем. За словами Фейгіна, Кадиров міг образитися на те, що Путін належним чином не відреагував на його заклики довести війну в Україні до кінця. Фейгін наголосив, що у Кремлі самі знають, що їм робити, і не потребують порад Кадирова.

Або ж чеченський лідер, на думку Фейгіна, може демонструвати своє обурення з приводу того, що суд у Татарстані визнав екстремістською і заборонив одну із шанованих мусульманами книг. Правозахисник припустив, що якщо це так, то у цьому питанні Кадирову підуть на поступки.

Водночас, за словами Фейгіна, навіть якщо у лідера Чечні є реальне бажання попрощатися зі своєї посадою, йому не вдасться зробити це легко.

«Чечня – це не та територія, де можна безболісно піти, і тобі нічого не буде. Пів Чечні – кровні вороги Кадирова. Вони сплять і бачать, як він відійде від справ, і тоді можна буде помститися йому та його дітям», – зазначив правозахисник.

Тому, як наголосив Фейгін, чеченський лідер буде з усіх сил триматися за посаду.

«Він має перебувати на своїй посаді довічно. Якщо він цього не зробить, то смерть настане раніше», – пояснив він.

Російський адвокат також зауважив, що в оточенні Путіна багато людей ненавидять Кадирова і хотіли б змінити ситуацію на Кавказі, позбувшись очільника Чечні. Однак Кадиров користується абсолютною довірою президента держави-агресорки.

«Путін розуміє, що Кадиров може йому знадобитися у якийсь відповідальний момент. Він – один із «запобіжників» у разі можливого перевороту всередині апарату влади», – пояснив Фейгін, додавши, що з цієї причини Кремль готовий прислухатися до заяв Кадирова і задовольняти його забаганки.

Нагадаємо, раніше глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров натякнув, що засидівся на своїй посаді і заявив, що заслужив на «безстрокову відпустку і довгу відпустку».

Ексдепутат Держдуми РФ, юрист і правозахисник Марк Фейгін раніше висловив думку, що кінець путінському режиму в Росії настане тоді, коли російське військо зазнає повної поразки в Україні й змушене буде залишити всі українські території, зокрема і Крим та Донбас. Для режиму російського диктатора Володимира Путіна військова поразка конвертується у політичну поразку, і втриматися у президентському кріслі йому вже не вдасться. 

Також відомий російський публіцист Віктор Шендерович, пояснив, що сьогодні може врятувати Росію. На його думку, військова поразка – це останній шанс сьогоднішньої Росії, бо після військової поразки може прискоритись падіння імперії. 

Читайте також: Віктор Шендерович: Воєнна поразка – останній шанс Росії
Теги: росія Марк Фейгін путінський режим Чечня Рамзан Кадиров

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