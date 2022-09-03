Кадиров зробив несподівану заяву про своє майбутнє на посаді глави Чечні (відео)

Кадиров: «Помітив, що засидівся, і що цілком заслужив безстрокову і довгу відпустку»

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров натякнув, що засидівся на своїй посаді і заявив, що заслужив на «безстрокову відпустку і довгу відпустку». Про це він сказав у своєму відеозверненні в Telegram.

«Вже 15 років, як я керую республікою. У нас, у кавказців, чеченців є прислів'я «Яким би не був гість шановним, довгоочікуваним, якщо він вчасно їде, то це ще буває ще приємнішим». Тому, я думаю, що мій час теж настав. Поки мене не вигнали. Мені здається, я вже старий. Колись був наймолодший, недосвідчений. І зараз таким же залишився недосвідченим, але молодість пішла кудись», – сказав Кадиров.

Глава Чечні додав, що дізнався, що він «довгожитель» серед чинних глав суб'єктів Російської Федерації – на першому місці», і що він і сам «помітив, що засидівся, і що цілком заслужив безстрокову і довгу відпустку».

За його словами, він уже почав думати про те, щоб залишити посаду голови Чечні, і намагатиметься «вчасно піти». Кадиров висловив сподівання, що чеченці його «підтримають і зрозуміють».

Нагадаємо, правоохоронці отримали докази причетності до вчинення злочинів голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова. Установлено, що він організував вторгнення на територію України ряду підрозділів, якими керує.