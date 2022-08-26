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Підозра Кадирову: глава Чечні впав в істерику (аудіо)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підозра Кадирову: глава Чечні впав в істерику (аудіо)
фото з відкритих джерел

За словами, Кадирова, у російського президента вже давно є плани піти з війною проти інших країн Європи

Глава Чечні Рамзан Кадиров, якому сьогодні ппрокупатура України оголосила підозру, впав в істерику і почав погрожувати Києву та Європейським країнам.

Він заявив, що буцімто був готовий «забрати Київ», але Путін поки не дав наказ це зробити.

«Я б давно забрав Київ, і Зеленський, і тому подібні були б у підвалі вже на допитах. Тож дякуй Путіну за те, що він нам не дозволяє забрати Київ і спитати з тебе сповна», – повідомив Кадиров у Telegram.

За його словами, у російського президента вже давно є плани піти з війною проти інших країн Європи, і що він «чекає наказу від Путіна» покінчити з Україною, зізнавшись, що війна «затягнулась».

Як повідомлялося, правоохоронці отримали докази причетності до вчинення злочинів голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова. Установлено, що він організував вторгнення на територію України ряду підрозділів, якими керує.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України повідомила про підозру секретарю Ради безпеки Чеченської республіки, який командував «кадировцями» під час захоплення Луганщини.  

Теги: війна прокуратура Рамзан Кадиров Чечня

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