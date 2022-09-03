ЗМІ повідомили, яку посаду Кремль готує для Кадирова
Кадиров неодноразово міркував про можливу відставку
Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров може отримати керівну посаду в Росгвардії, у разі, якщо піде з нинішньої. Про це повідомляє російське видання «Медуза».
Зокрема, за словами одного з близьких до адміністрації президента Росії джерел, зараз розглядається можливий перехід Кадирова на керівну посаду в Росгвардії.
Видання зазначає, що Кадиров неодноразово міркував про можливу відставку. У тому числі ще в 2016 році до перемоги на виборах в Чечні.
Нагадаємо, у своєму відео зверненні Кадиров заявив, що засидівся на посаді глави Чечні і збирається йти у довгострокову відпустку.
Також повідомлялося, що правоохоронці отримали докази причетності до вчинення злочинів голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова. Установлено, що він організував вторгнення на територію України ряду підрозділів, якими керує.
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