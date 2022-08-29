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Уроки Кримської війни: американський історик пояснив, чому армія Путіна приречена

Надія Клочко
glavcom.ua
Уроки Кримської війни: американський історик пояснив, чому армія Путіна приречена
Історик Тед Відмер вважає, що Росія не винесла уроків Кримської війни 1853-56 років
фото з відкритих джерел

Історик Тед Відмер вказав, що у нинішній війні проти України Путін припускається помилок, які призвели до поразки Російської імперії у Кримській війні

Нинішні бойові дії в Україні мають багато спільного з провальною для Росії Кримською кампанією 19 століття, схожими можуть бути наслідки поразки Росії у сьогоднішній війні. Про головні уроки та схожі риси двох кампаній розповів американський історик, почесний лектор Нью-Йоркського університету Тед Відмер написав у своїй колонці на Guardian.

Історик нагадав, що Кримська війна тривала два з половиною роки, з 1853 по 1856 рік, перш ніж виснажені воюючі сторони уклали мирну угоду. Російська армія у цій війні не досягла жодної з поставлених цілей. 

Погана підготовка війська

Тед Відмер зазначив, що серед причин поразки Російської імперії у 19 столітті були погана підготовка солдатів та відставання у зброї. Подібна ситуація спостерігається у російські армії і сьогодні.

«До Кримської війни російську армію боялися у всьому світі, вона вважалася непереможною з часів перемоги над Наполеоном. Але європейці побачили її слабкість: низький моральний дух і погану підготовку армії, заснованої на рекрутській повинності (примусової мобілізації селян). Застарілими були й озброєння: на відміну від британців і французів, росіяни не мали парових фрегатів і не вистачало нарізної вогнепальної зброї», – зазначив історик.

Непопулярна війна

У публікації також наголошується, що і тоді, і зараз непопулярну війну виграти важко. Історик нагадав, що Європа засуджувала зовнішню політику російського імператора Миколи Першого, як і зараз – засуджує політику Володимира Путіна. Відмер також згадав, що Карл Маркс називав царя «імперським самодуром».

«Путін міг би здригнутися, прочитавши таке про себе. Маркс, що знаходився в Лондоні, написав 113 статей про війну для «Нью Йорк Тріб'юн», критикуючи російську «військову авантюру, вказуючи на плутанину і некомпетентність командування і марні людські втрати», – написав історик.

Наслідки війни для режиму

У статті також зазначається, що Олександр Другий після смерті батька-імператора визнав поразку та взявся радикально виправляти помилки. 3 березня 1861 року кріпацтво в Росії було скасовано: рабство було визнано слабкою ланкою в імперії.

Додамо, що раніше експерт оборони переднього краю Центру Скоукрофта Арун Айєр висловив думку, що «спеціальна військова операція» проти України президента РФ Володимира Путіна виявилася стратегічним провалом майже за всіма параметрами.

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, стало відомо, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів. Крім того, в тимчасово окупованій Новій Каховці оголошено евакуацію.

До слова, триває 187 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли.

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Теги: Крим росія війна путін путінський режим

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