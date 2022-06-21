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    Політика

    Білий дім відреагував на погрози Кремля страчувати іноземців-захисників України

    У РФ заявили, що можуть &laquo;засуджувати&raquo; до смерті добровольців із США - Білий дім відреагував на погрози Кремля страчувати іноземців-захисників України
    У РФ заявили, що можуть «засуджувати» до смерті добровольців із США
    фото: CNN

    «Це жахливо» – реакція на слова Пєскова

    У Білому домі вважають жахливим навіть припущення, що американським добровольцям, яких взяла у полон Росія, може загрожувати смертна кара. Про це повідомляє Reuters.

    «Жахливо, що державний чиновник у Росії міг навіть припустити смертну кару для американських громадян... в Україні», – сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

    Раніше в Кремлі заявили, що захоплені американці не мають відношення до ЗСУ, і на них не поширюється Женевська конвенція. Рішення щодо їхньої долі прийматиме суд.

    Нагадаємо, полонених громадян США, які воювали за Україну в іноземному легіоні ЗСУ, в Росії вважають злочинцями та хочуть покарати. 20 червня таку заяву зробив Дмитро Пєсков, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна.

    Раніше «Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України.

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    Теги: росія окупанти суд ЗСУ війна полон чиновник Україна смертна кара окупація #stoprussia
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    Білий дім відреагував на погрози Кремля страчувати іноземців-захисників України