Молдова відмовила Україні передати винищувачі «МіГ-29», щоб не дратувати Москву

Молдавські МіГи знаходяться в робочому стані, але давно не підіймались у повітря

З проханням продати або передати бойову авіацію до Кишинева звернулись у перші дні війни

Керівництво Республіки Молдова відмовило Україні передати винищувачі «Міг-29» після повномасштабного вторгнення Росії, які Київ потребував для захисту, щоб не дратувати Москву. Про це повідомили джерела «Главкома».

«За даними ЗМІ, у перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати ці літаки – і отримало категоричну відмову, з поясненням «ми не хочемо дратувати Росію», – йдеться в матеріалі.

За офіційними даними на балансі молдовської армії залишається шість винищувачів «МІГ-29».

Відмітимо, після розпаду СРСР у Республіці Молдова залишалося понад тридцять. Майже всі літаки республіка продала у перші роки незалежності, однак на балансі ще залишається 6, які Україна просила віддати або продати у перші дні повномасштабного вторгнення.

«Майя (Санду – ред.) відмовила, вона порадилася з Зігом (Мартін Зіг – радник Санду з Німеччини – ред.)», – прокоментував співрозмовник «Главкома».

За інформацією «Главкома» відмова сталась після консультацій президентки республіки Маї Санду із її офіційним радником з Німеччини Мартіном Зіком, який раніше очолював Фонд Конрада Аденауера у Республіці Молдова та Румунії.

При цьому Молдова звинуватила Росію у вербуванні своїх громадян для війни проти України. МЗС Молдови вважає, що російські вербувальники працюють у невизнаному Придністров'ї.

Речник МО України попередив, що якщо Росія перекидатиме військові літаки на територію самопроголошеної «Придністровської Молдавської Республіки», то українські сили Протиповітряної оборони збиватимуть такі повітряні цілі.