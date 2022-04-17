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    Події в Україні

    Молдова відмовила Україні передати винищувачі «МіГ-29», щоб не дратувати Москву

    Молдавські МіГи знаходяться в робочому стані, але давно не підіймались у повітря&nbsp;&nbsp; - Молдова відмовила Україні передати винищувачі «МіГ-29», щоб не дратувати Москву

    Молдавські МіГи знаходяться в робочому стані, але давно не підіймались у повітря  

    Фото: mold-street.com

    З проханням продати або передати бойову авіацію до Кишинева звернулись у перші дні війни

    Керівництво Республіки Молдова відмовило Україні передати винищувачі «Міг-29» після повномасштабного вторгнення Росії, які Київ потребував для захисту, щоб не дратувати Москву. Про це повідомили джерела «Главкома».

    «За даними ЗМІ, у перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати ці літаки – і отримало категоричну відмову, з поясненням «ми не хочемо дратувати Росію», – йдеться в матеріалі.

    За офіційними даними на балансі молдовської армії залишається шість винищувачів «МІГ-29».

    Відмітимо, після розпаду СРСР у Республіці Молдова залишалося понад тридцять. Майже всі літаки республіка продала у перші роки незалежності, однак на балансі ще залишається 6, які Україна просила віддати або продати у перші дні повномасштабного вторгнення.

    «Майя (Санду – ред.) відмовила, вона порадилася з Зігом (Мартін Зіг – радник Санду з Німеччини – ред.)», – прокоментував співрозмовник «Главкома».

    За інформацією «Главкома» відмова сталась після консультацій президентки республіки Маї Санду із її офіційним радником з Німеччини Мартіном Зіком, який раніше очолював Фонд Конрада Аденауера у Республіці Молдова та Румунії.

    При цьому Молдова звинуватила Росію у вербуванні своїх громадян для війни проти України. МЗС Молдови вважає, що російські вербувальники працюють у невизнаному Придністров'ї.

    Речник МО України попередив, що якщо Росія перекидатиме військові літаки на територію самопроголошеної «Придністровської Молдавської Республіки», то українські сили Протиповітряної оборони збиватимуть такі повітряні цілі.

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    Теги: росія окупанти Київ Міноборони Молдова війна літак військові Україна аукціон
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    Молдова відмовила Україні передати винищувачі «МіГ-29», щоб не дратувати Москву