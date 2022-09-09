Смерть Єлизавети ІІ. На сайті королівської родини відкрилася книга співчуттів

Написані співчуття можуть зберігатися у королівському архіві для нащадків

Деякі написані фрази передадуть рідним Єлизавети

На сайті королівської родини відкрили спеціальну форму, де усі британці та громадяни інших країн можуть написати слова співчуття у зв’язку із смертю Єлизавети ІІ.

«Деякі повідомлення будуть передані членам королівської сім’ї та можуть зберігатися в королівському архіві для нащадків», – йдеться на сайті.

Людей просять написати свої слова співчуття в онлайн-формі. Для цього потрібно вказати свою електронну адресу та місто, в якому ви проживаєте.

Нагадаємо, 8 вересня Букінгемський палац повідомив про смерть Єлизавети II, вона правила країною понад 70 років і померла у віці 96 років.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трас назвала смерть Єлизавети II величезним шоком для країни та світу. За її словами, Єлизавета ІІ була душею Сполученого Королівства.

Ліз Трасс закликала народ Британії згуртуватися навколо нового короля і допомогти йому скласти присягу.

Українські політики відреагували на смерть Єлизавети ІІ зворушливими постами.