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Соратник Трампа Вайссельберг готується до в'язниці

Володимир Малінін
glavcom.ua
Соратник Трампа Вайссельберг готується до в'язниці

Вайсельберг у серпні визнав себе винним у приховуванні $1,76 млн доходу від податкових органів

Колишній фінансовий директор компанії Trump Organization Аллен Вайссельберг засуджений до п'яти місяців ув'язнення. Його відправлять до сумнозвісної нью-йоркської в'язниці Райкерс-Айленд, пише Reuters.

Соратник Трампа визнав провину за 15 пунктами звинувачення у рамках угоди з прокуратурою у справі про фінансові махінації. Вайссельберг також має сплатити майже $2 млн. податків, штрафів і відсотків. Вирок не підлягає оскарженню. У разі умовно-дострокового звільнення колишній фінансовий директор проведе у в'язниці близько 100 днів.

Видання зазначає, що для 75-річного Вайссельберга перебування за ґратами буде нелегким. В'язниця відома насильством, наркотиками та корупцією. Дев'ятнадцять в'язнів там померли минулого року.

У липні 2021 року Trump Organization та її фінансовому директору Вайссельбергу були пред'явлені звинувачення в ухиленні від сплати податків, причетності до шахрайства, розкраданні майна та підробці документів. Компанію, зокрема, підозрюють, що вона штучно завищувала вартість своїх активів з метою отримання кредитів. У грудні минулого року суд присяжних нью-йоркського району Манхеттен визнав її винною. Компанії Trump Organization, що управляє готелями, полями для гольфу та іншою нерухомістю по всьому світу, загрожують штрафи. Точну суму буде визначить суддя штату Нью-Йорк пізніше.

Нагадаємо, комітет Палати представників Конгресу США оприлюднив податкові декларації колишнього президента Дональда Трампа.

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Теги: Дональд Трамп Дональд Трамп новости Аллен Вайссельберг

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