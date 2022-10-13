Соцмережі помітили схожу деталь в одязі Путіна і Лукашенка

У мережі звернули увагу на краватки Путіна і Лукашенка

Сьогодні Путін та Лукашенко беруть участь у саміті в Казахстані

Користувачі соцмереж звернули увагу, що диктатори Росії і Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко з’явилися сьогодні на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії у Астані в майже однакових краватках.

Як видно з оприлюднених у мережі фото із саміту, лідери Росії та Білорусі вибрали для участі у сьогоднішніх заходах темно-сині краватки з білим візерунком.

Як відомо, сьогодні у столиці Казахстану Астані відбувається саміт у рамках так званої СВМДА – наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії.

Додамо, що кремлівський диктатор Володимир Путін виступив на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходить в Астані. Путін під час своєї промови постійно кашляв, а його голос був явно захриплим. Крім того, колір в обличчя диктатора нездоровий.

Нагадаємо, на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходить в Астані (Казахстан) Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані примусив російського диктатора чекати на зустріч.

Довелося російському диктаторові чекати і на зустріч з главою Туреччини Реджепом Ердоганом.

Також раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Туреччини Реджеп Ердоган під час виступу на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходить в Астані (Казахстан) закликав «припинити кровопролиття в Україні». Такий заклик глава Туреччини зробив у присутності російського диктатора Володимира Путіна.