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Соцмережі помітили схожу деталь в одязі Путіна і Лукашенка

Надія Клочко
glavcom.ua
Соцмережі помітили схожу деталь в одязі Путіна і Лукашенка
У мережі звернули увагу на краватки Путіна і Лукашенка
фото з відкритих джерел

Сьогодні Путін та Лукашенко беруть участь у саміті в Казахстані

Користувачі соцмереж звернули увагу, що диктатори Росії і Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко з’явилися сьогодні на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії у Астані в майже однакових краватках.

Як видно з оприлюднених у мережі фото із саміту, лідери Росії та Білорусі вибрали для участі у сьогоднішніх заходах темно-сині краватки з білим візерунком.

Соцмережі помітили схожу деталь в одязі Путіна і Лукашенка фото 1
Соцмережі помітили схожу деталь в одязі Путіна і Лукашенка фото 2
Соцмережі помітили схожу деталь в одязі Путіна і Лукашенка фото 3
Соцмережі помітили схожу деталь в одязі Путіна і Лукашенка фото 4
Соцмережі помітили схожу деталь в одязі Путіна і Лукашенка фото 5
Соцмережі помітили схожу деталь в одязі Путіна і Лукашенка фото 6
Соцмережі помітили схожу деталь в одязі Путіна і Лукашенка фото 7
Соцмережі помітили схожу деталь в одязі Путіна і Лукашенка фото 8

Як відомо, сьогодні у столиці Казахстану Астані відбувається саміт у рамках так званої СВМДА – наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії.

Додамо, що кремлівський диктатор Володимир Путін виступив на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходить в Астані. Путін під час своєї промови постійно кашляв, а його голос був явно захриплим. Крім того, колір в обличчя диктатора нездоровий. 

Нагадаємо, на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходить в Астані (Казахстан) Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані примусив російського диктатора чекати на зустріч. 

Довелося російському диктаторові чекати і на зустріч з главою Туреччини Реджепом Ердоганом. 

Також раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Туреччини Реджеп Ердоган під час виступу на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходить в Астані (Казахстан) закликав «припинити кровопролиття в Україні». Такий заклик глава Туреччини зробив у присутності російського диктатора Володимира Путіна

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Теги: Казахстан Білорусь росія Олександр Лукашенко путін

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