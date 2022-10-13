Макрон дав попередження Лукашенку, який офіційно вступив у війну

Білоруси не хочуть воювати з українцями, тож диктатору цього не пробачать

Лукашенко піде всупереч волі народу, якщо Білорусь прямо вступить у війну

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що якщо диктатор Білорусі Олександр Лукашенко вирішить безпосередньо вступити у війну Росії проти України, він зробить це всупереч волі білоруського народу. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу France 2, цитує його Le Figaro.

За його словами, Франція забезпечує Україну розвідувальними даними, а Білорусь є співучасником війни Росії проти України з 24 лютого.

«Знову зосереджені сили на кордоні з Україною, доведеться бути дуже пильними. Ми не можемо забувати, що народ протестував під час виборів Лукашенка», – сказав Макрон.

Він зазначив, що якщо диктатор розпочне пряму війну проти України, то зробить це «всупереч волі свого народу». Імовірно, білоруси не пробачать таких дій самопроголошеному президентові.

До слова, державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що його країна нібито не проти розміщення спостерігачів на українсько-білоруському кордоні, проте якщо цей контингент складатиметься з іноземних військ, то це зовсім неприйнятно. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою щодо розміщення на кордоні з Білоруссю місії міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко продовжує постачати РФ техніку. Крім того, Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.

Також Генштаб повідомив, чи є загроза атаки на Україну зі сторони Білорусі.