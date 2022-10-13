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«Вип’ють горілки й кричать про ядерну зброю». Зеленський про «щенят» в оточенні Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
«Вип’ють горілки й кричать про ядерну зброю». Зеленський про «щенят» в оточенні Путіна
Зеленський пояснив, що світ ізолює Росію, бо не хоче мати справ з терористом
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський закликає Європу продемонструвати Путіну сильну позицію, а не страх

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян Росії до спротиву диктатору Володимиру Путіну, який своїми рішеннями заганяє Росію в ізоляцію. Він також різко розкритикував оточення Путіна, яке потурає його ядерним погрозам світові. Про це український президент сказав у інтерв'ю німецькому виданню ZDF.

Зеленський наголосив, що населення Росії повинно розуміти, що світ ізолює Росію як державу-терориста, і від цього страждатимуть самі росіяни.

«Якби він розумів, що з ним ніхто не буде спілкуватися. Він ізольований. Якби російське суспільство розуміло, що воно вибрало людину, яка погрожує всьому світу ядерною зброєю … Шановні громадяни Російської Федерації, у вас на чолі держави людина, яка говорить про застосування ядерної зброї. Ми не можемо з ним говорити, і всі ви будете страждати через це. Ми ізолюємося від вас, тому що ми не хочемо мати справи з терористом. Це справедливо. Коли ви будете готові до діалогу без погроз, без автоматів, на своїй території – підете з чужої території, ви деокупуєте її, не будете убивати людей», – сказав він.

Зеленський також назвав оточення російського диктатора «щенятами» та наголосив, що їхнє потурання ядерним погрозам Путіна неприпустиме.

«Кожен з них, його оточення – щенята, навіть не собаки – кожен з них вип’є по 50 грамів горілки і кричить «ми завтра застосуємо ядерну зброю». Це що таке?» – обурився український президент.

На зауваження, що люди у Європі дуже бояться можливого застосування ядерної зброї Путіним, Зеленський закликав «показувати сильну позицію».

«Якщо вони (росіяни – «Главком») будуть це відчувати, вони нічого не будуть застосовувати, Путін буде боятися втратити свою владу, його своє ж населення зіжре. Він повинен боятися, не ми маємо боятися, не Європа. Європа, яка має багатовікову історію, кого їй боятися? Чому його боїться весь світ. Двісті країн сидять на Генасамблеї ООН, весь світ сидить і слухає, як підійти до однієї людини. Це всього лиш людина», – сказав український президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін застосує ядерну зброю у тому випадку, якщо «добре знатиме», що для нього не буде наслідків. 

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що можливий тактичний ядерний удар Росії по Україні не вимагатиме ядерної відповіді з боку Франції.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США на дуже високому рівні повідомили Кремлю – будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, адже Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче. 

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що сили НАТО планують провести навчання із ядерного стримування.

Президент США Джо Байден попередив про реальність ядерних погроз президента Росії Володимира Путіна, оскільки він продовжує стикатися з військовими невдачами в Україні. Світу вперше загрожує армагеддон із часів Карибської кризи через загрозу застосування ядерної зброї. 

До слова, сьогодні, 13 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.

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Теги: ядерна зброя росія путінський режим Володимир Зеленський путін

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