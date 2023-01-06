Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спікеріада у США: на посаду висунуто Трампа

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Спікеріада у США: на посаду висунуто Трампа
Конгрес США вимагає відкрити кримінальну справу проти Трампа
фото з відкритих джерел

Два роки тому стався штурм Капітолія прихильниками Трампа 

Республіканець від штату Флорида Метт Гетц висунув на посаду спікера Палати представників Конгресу США колишнього президента Дональда Трампа.

Конгресмен вважає, що під час керівництва Трампа у внутрішній та зовнішній політиці США було досягнуто успіхів.

Як повідомлялося, республіканська більшість у Палаті представників США провалила 11 спроб обрати спікера, тим самим побивши 100-річний «антирекорд» своїх же однопартійців. 

Після 11 невдалих спроб голосування за нового спікера законодавці проголосували за перерву до 12:00 п’ятниці (19-ї за Києвом).

Основним претендентом на посаду спікера нижньої палати залишається лідер республіканців Кевін Маккарті, який фактично очолює більшість. Однак частина його однопартійців, близько двох десятків консерваторів та представників ультраправих, відмовляються підтримати свого партійного лідера.

Очікується, що до опівдня п’ятниці республіканці спробують знайти компромісне рішення всередині партії, щоби нарешті обрати спікера й розблокувати роботу Палати представників США.

Слід зазначити, що два роки тому 6 січня натовп прихильників нині вже експрезидента Трампа вдався до штурму Конгресу США в момент, коли законодавці затверджували офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Членів Конгресу евакуювали, засідання було перенесене через фізичну загрозу законодавцям. Тоді ж правоохоронці виявили вибухові пристрої неподалік Капітолія.

Нагадаємо, Комітет Конгресу США, який розслідує штурм Капітолія, рекомендує прокурорам Міністерства юстиції пред'явити звинувачення колишньому президенту Дональду Трампу в чотирьох злочинах.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Палата представників США знову не змогла обрати спікера
Палата представників США знову провалила голосування за спікера та взяла перерву
Вчора, 04:28
Палата представників США знову не змогла обрати спікера
Побили 100-річний рекорд. Палата представників США знову провалила голосування за спікера
Сьогодні, 02:50
Палата представників США не змогла обрати спікера
Після невдалих спроб обрати спікера Палата представників США вкотре оголосила перерву
Сьогодні, 04:52

Політика

Спікеріада у США: на посаду висунуто Трампа
Спікеріада у США: на посаду висунуто Трампа
Уряд Чаду заявив про спробу держперевороту
Уряд Чаду заявив про спробу держперевороту
Після невдалих спроб обрати спікера Палата представників США вкотре оголосила перерву
Після невдалих спроб обрати спікера Палата представників США вкотре оголосила перерву
Побили 100-річний рекорд. Палата представників США знову провалила голосування за спікера
Побили 100-річний рекорд. Палата представників США знову провалила голосування за спікера
Голова Євроради назвав «‎різдвяне перемир'я» Росії фальшивим
Голова Євроради назвав «‎різдвяне перемир'я» Росії фальшивим
Держдеп США назвав оголошене Путіним «‎різдвяне перемир'я» цинічним
Держдеп США назвав оголошене Путіним «‎різдвяне перемир'я» цинічним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Британська розвідка повідомила, як вибухи на аеродромі Енгельс ускладнили роботу авіації РФ
23K
А тепер Почаїв. Забужко закликала до подальшого звільнення України від Московської церкви
20K
Замах на Шефіра. Суд поставив крапку в історії із обстріляним авто
14K
Фантастичне явище у небі над Києвом: яку має назву та що означає (фото)
12K
Переворот у Лаврі: хто тепер господар? Інтерв’ю з керівником Києво-Печерського заповідника
8965
Митрополит Павло влаштував демарш під час передачі лаврських храмів державі

Новини

ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Вчора, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту