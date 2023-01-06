Спікеріада у США: на посаду висунуто Трампа

Два роки тому стався штурм Капітолія прихильниками Трампа

Республіканець від штату Флорида Метт Гетц висунув на посаду спікера Палати представників Конгресу США колишнього президента Дональда Трампа.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Конгресмен вважає, що під час керівництва Трампа у внутрішній та зовнішній політиці США було досягнуто успіхів.

Як повідомлялося, республіканська більшість у Палаті представників США провалила 11 спроб обрати спікера, тим самим побивши 100-річний «антирекорд» своїх же однопартійців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після 11 невдалих спроб голосування за нового спікера законодавці проголосували за перерву до 12:00 п’ятниці (19-ї за Києвом).

Основним претендентом на посаду спікера нижньої палати залишається лідер республіканців Кевін Маккарті, який фактично очолює більшість. Однак частина його однопартійців, близько двох десятків консерваторів та представників ультраправих, відмовляються підтримати свого партійного лідера.

Очікується, що до опівдня п’ятниці республіканці спробують знайти компромісне рішення всередині партії, щоби нарешті обрати спікера й розблокувати роботу Палати представників США.

Слід зазначити, що два роки тому 6 січня натовп прихильників нині вже експрезидента Трампа вдався до штурму Конгресу США в момент, коли законодавці затверджували офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Членів Конгресу евакуювали, засідання було перенесене через фізичну загрозу законодавцям. Тоді ж правоохоронці виявили вибухові пристрої неподалік Капітолія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Комітет Конгресу США, який розслідує штурм Капітолія, рекомендує прокурорам Міністерства юстиції пред'явити звинувачення колишньому президенту Дональду Трампу в чотирьох злочинах.