Співзасновник Amnesty International подав у відставку через звіт про Україну 

Вестберг був членом організації більш як 60 років

Після оприлюднення скандального звіту послідували гучні звільнення працівників організації

Співзасновник шведського відділення Amnesty International Пер Вестберг подав у відставку через звіт првозахисної організації щодо України. Про це повідомляє Expressen.

«Я був членом (Amnesty International – ред.) упродовж більш як 60 років. З важким серцем через заяви Amnesty щодо війни в Україні я припиняю довгу та плідну співпрацю», – сказав Вестберг журналістам.

За його словами, від свого заснування Amnesty International працювала задля звільнення політичних в’язнів у всьому світі, поступово розширивши свій мандат і вплив.

Як повідомлялось, в опублікованій 4 серпня доповіді правозахисної організації Amnesty International йдеться про те, що українські військові у спробі відбити російське вторгнення наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях.

Як згодом стало відомо, правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки скандального звіту свідчення людей, які перебували в фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях, а отже інтервʼю відібрані під очевидним тиском.

Про незгоду з доповіддю заявило також українське відділення організації, адже його не долучили до підготовки доповіді. Це призвело до розколу в організації і звільнення ряду співробітників київського офісу.

Згодом Amnesty International вибачилася за скандальний звіт, але наполягає на своєму.