Головна Світ Політика
search button user button menu button

Співзасновник Amnesty International подав у відставку через звіт про Україну 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Співзасновник Amnesty International подав у відставку через звіт про Україну 
Вестберг був членом організації більш як 60 років   
фото з відкритих джерел

Після оприлюднення скандального звіту послідували гучні звільнення працівників організації

Співзасновник шведського відділення Amnesty International Пер Вестберг подав у відставку через звіт првозахисної організації щодо України. Про це повідомляє Expressen.

«Я був членом (Amnesty International – ред.) упродовж більш як 60 років. З важким серцем через заяви Amnesty щодо війни в Україні я припиняю довгу та плідну співпрацю», – сказав Вестберг журналістам. 

За його словами, від свого заснування Amnesty International працювала задля звільнення політичних в’язнів у всьому світі, поступово розширивши свій мандат і вплив.

Пер Вестберг
Співзасновник шведського відділу Amnesty International із 1963 року. У 1976-1982 роках він був головним редактором найбільшої щоденної газети Швеції Dagens Nyheter, в якій з 1953 року працював журналістом. Також він був президентом Міжнародного ПЕН-клубу з 1979 по 1986 рік, брав активну участь в антиколоніальному русі, у боротьбі проти апартеїду в Південній Африці. 

Як повідомлялось, в опублікованій 4 серпня доповіді правозахисної організації Amnesty International йдеться про те, що українські військові у спробі відбити російське вторгнення наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях. 

Як згодом стало відомо, правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки скандального звіту свідчення людей, які перебували в фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях, а отже інтервʼю відібрані під очевидним тиском.

Про незгоду з доповіддю заявило також українське відділення організації, адже його не долучили до підготовки доповіді. Це призвело до розколу в організації і звільнення ряду співробітників київського офісу.

Згодом  Amnesty International вибачилася за скандальний звіт, але наполягає на своєму. 

Читайте також: 

Теги: скандал Amnesty International

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Відома компанія з виробництва корму для тварин зупиняє роботу в РФ
Відома компанія з виробництва корму для тварин зупиняє роботу в РФ
Співзасновник Amnesty International подав у відставку через звіт про Україну 
Співзасновник Amnesty International подав у відставку через звіт про Україну 
ЄС може закрити видачу віз для росіян: ЗМІ назвали дату
ЄС може закрити видачу віз для росіян: ЗМІ назвали дату
Війна на боці Путіна. Узбекистан дав жорстке попередження своїм громадянам
Війна на боці Путіна. Узбекистан дав жорстке попередження своїм громадянам
Син Патрушева тягне мільярди з «Газпрома», поки росіяни гинуть в Україні
Син Патрушева тягне мільярди з «Газпрома», поки росіяни гинуть в Україні
Японія сформувала новий уряд
Японія сформувала новий уряд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
ЗСУ пішли у контрнаступ під Ізюмом – ISW
47K
СБУ оприлюднила запис, як рашист наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)
45K
Стало відомо, коли парламент продовжить воєнний стан та мобілізацію
33K
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»
24K
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
На півдні військові знищили командний пункт окупантів

Новини

Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 
Сьогодні, 19:16
ЗСУ на кількох напрямках відбили ворожі штурми – Генштаб
Сьогодні, 19:00
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
Сьогодні, 18:46
Ворог вгатив по Сумщині з артилерії, пошкоджений газопровід 
Сьогодні, 18:10
До Києва прибуло ще 16 полеглих захисників Маріуполя
Сьогодні, 17:56
У черзі на блокпосту у Василівці померло 10 людей 
Сьогодні, 17:43

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту