Скандальний звіт Amnesty International. Стали відомі деталі про тиск Росії

«Правильне» інтервʼю було єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій

Більшість матеріалів отримані від осіб, евакуйованих на тимчасово непідконтрольні території України

Правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки скандального звіту свідчення людей, які перебували в фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях, а отже інтервʼю відібрані під очевидним тиском. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

До процесу збору свідчень були залучені незалежні журналісти та волонтери на території Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей. Водночас більшість матеріалів для звіту отримані у ході опитування осіб, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України: територію Донецької та Луганської областей або Криму.

Зокрема, матеріал збирався на території фільтраційних таборів та тюрем, опитування проводилось серед «охочих» надати подібного роду інформацію.

«Така інформація, зібрана на території таборів, не мала взагалі використовуватись під час складання звіту. Оскільки такі інтервʼю були відібрані під очевидним тиском з боку силових охоронних органів РФ (адміністрації закладів), який здійснювався на постійній основі. Інколи подібного роду «правильне» інтервʼю було єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, зібрані журналістами та найманими волонтерами матеріали також проходили перевірку адміністрацією закладів та, в окремих випадках, співробітниками ФСБ РФ.

Як відомо, міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала свою доповідь де звинуватила ЗСУ в використанні цивільних об'єктів. Доповідь розкритикували представники української влади, міжнародних організацій та юристи.

Про незгоду з доповіддю заявив також українське відділення організації, адже його не долучили до підготовки доповіді. Це призвело до розколу в організації і звільнення ряду співробітників київського офісу.

Згодом Amnesty International вибачилася за скандальний звіт, але наполягає на своєму.