Amnesty International вибачилася за скандальний звіт, але наполягає на своєму

Організація не спростовує висновків, які були викладені у звіті про війну в Україні

Організація продовжує заявляти про те, що українські військові перебувають поблизу житлових будинків в українських містах

Правозахисна організація Amnesty International попросила вибачення за те, що її звіт про війну, який містить звинувачення на адресу Збройних сил України у порушенні правил ведення війни та створенні небезпеки для цивільного населення, «заподіяв біль» українцям. Про це повідомляє Reuters.

Водночас організація не відмовляється від висновків, які були викладені у звіті.

«Amnesty International глибоко шкодує про тривогу і гнів, які викликав наш пресреліз про тактику ведення бойових дій українськими військовими. Пріоритетом Amnesty International в цьому і будь-якому іншому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. Дійсно, це було нашою єдиною метою при публікації цього останнього дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо наші висновки, ми шкодуємо про заподіяний біль», – йдеться в заяві.

Також організація зазначила, що правозахисники виявили українських військових поруч з будинками мирних жителів в 19 містах і селах, які відвідали.

«Це не означає, що Amnesty International покладає на українські сили відповідальність за порушення, вчинені російськими військами, або що українські військові не вживають адекватних запобіжних заходів в інших частинах країни. Ми повинні бути дуже чіткими: дії українських сил жодним чином не виправдовують порушення з боку Росії», – додали в організації.

Як відомо, нещодавно правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт, у якому заявила про «порушення правил війни» українською армією. Організація заявила, що ЗСУ нібито розміщуються в деяких цивільних об’єктах, зокрема навчальних закладах і медичних установах.

В Офісі президента відреагували на цей звіт, наголосивши, що Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права, а абсолютним пріоритетом для ЗСУ є збереження життя і здоров’я кожного українця. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати ЗСУ в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба своєю чергою заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою. Міністр вважає дії Amnesty International «створенням фальшивого балансу між злочинцем і жертвою».

Міністр оборони Олексій Резніков також прокоментував звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Він наголосив, що будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це «свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет». Резніков нагадав, що єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян живі і мають домівки, хоча могли їх втратити, – це заслуга Сил Оборони України.

Президент України Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Нагадаємо, через скандальний звіт директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук заявила, що йде зі своєї посади. Також про своє звільнення заявила речниця українського офісу Amnesty International Катерина Мітєва.