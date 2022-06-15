США готують додаткову допомогу Україні ще на $650 млн – Bloomberg

У пакеті – поставки протикорабельних ракет Harpoon

Адміністрація Байдена вже цієї середи може оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги у розмірі $650 млн. Вона включає поставки протикорабельних ракет Harpoon. Про це пише Bloomberg.

Як відзначають джерела видання, пакет озброєння також включатиме:

$320 млн на супутнє обладнання;

$55 млн на тепловізійну оптику нічного бачення;

$160 млн на навчання.

Інформація про надання військової допомоги стала відомою після того, як українські чиновники закликали прискорити поставки озброєння, аби протистояти поступовому просуванню Росії.

Як відзначив президент України Володимир Зеленський, війна може зупинитися, якщо поставки сучасної зброї не прискоряться.

Нагадаємо, стало відомо, яку зброю Україна вже отримала від США.

Із початку путінської війни проти України, президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні.

Як відомо, у Брюсселі 15 червня стартувала зустріч начальників штабів та міністрів оборони з усього світу, де обговорять військову допомогу Україні. На зустрічі присутні очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

У США розраховують, що під час зустрічі у форматі «Рамштайн» будуть анонсовані нові поставки зброї Україні.

Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін підтвердив проведення зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий «Рамштайн-3») у Брюсселі.

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