Бойові дії в Україні – на критичній стадії – Sky News

Якщо українці зможуть утримати лінію тут проти такої кількості сил, це матиме значення

Результат війни близький

У США вважають, що поточні битви українських та російських солдатів вирішать результат усієї війни. Як повідомляє Sky News, про це заявив неназваний американський чиновник.

На його думку, зараз конфлікт досяг критичного етапу і поточні події суттєво вплинуть на загальний перебіг війни.

«Я думаю, що ви ось-ось дійдете до того, що той чи інший бік досягне успіху. Або росіяни дійдуть до Слов'янська та Краматорська, або українці зупинять їх тут. І якщо українці зможуть утримати лінію тут проти такої кількості сил, це матиме значення», – наголосив чиновник.

Нагадаємо, депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник заявив, що ЗСУ звільнили села Співаківка та Заводи, розташовані по обидва боки річки Сіверський Донець.

Українські захисники продовжують вдалі контратаки навіть попри велике скупчення ворожих військ, які, до речі, є деморалізованими.

Як повідомлялося, триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують наступальні дії на Слов’янському напрямку і цинічно обстрілюють населені пункти Донбасу.

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