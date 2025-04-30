США почали використовувати поштову службу для боротьби з мігрантами

Поштова служба США пішла на співпрацю з правоохоронними органами, щоби зміцнити свої позиції в очах президента Трампа

Правоохоронці у США почали залучати співробітників Служби поштової інспекції до спільних рейдів проти мігрантів

Влада та правоохоронні органи Сполучених Штатів, які займаються масовими депортаціями в рамках оголошеної президентом країни Дональдом Трампом кампанії, почали використовувати у своїх інтересах Поштову службу США (UPSP) для виявлення нелегалів за допомогою листів та посилок. Про це пише газета The Washington Post з посиланням на джерела та внутрішні документи, повідомляє «Главком».

За даними видання, державний поштовий оператор погодився співпрацювати та надавати правоохоронцям великі обсяги даних щодо потенційних порушників міграційного законодавства. Йдеться про доступ до сотень тисяч фотографій конвертів та посилок (UPSP за правилами фотографує їх зовнішню сторону, – «Главком»), систем спостереження та відстеження руху поштових відправлень, даних за кредитними картками клієнтів, IP-адресами та особистими кабінетами користувачів. Взаємодія проходить через Службу поштової інспекції UPSP – невеликий правоохоронний департамент на 1700 співробітників.

У рамках кампанії з виявлення нелегалів правоохоронці також почали вперше залучати співробітників Служби поштової інспекції до спільних рейдів проти мігрантів, які не мають законних підстав для перебування у США. При цьому подібні дії не входять до базових обов'язків служби – насамперед вона несе відповідальність за безпеку співробітників та поштових відділень та запобігання надсиланню заборонених предметів через пошту.

Як зазначили джерела, Поштова служба США пішла на співпрацю з правоохоронними органами, щоби зміцнити свої позиції в очах президента Трампа. В UPSP побоюються, що глава держави може скасувати її як самостійне відомство чи приватизувати службу, тому прагнуть продемонструвати свою лояльність адміністрації. Видання пише, що доступ до поштових даних значно розширить можливості імміграційної влади США щодо відстеження нелегалів.

Трамп неодноразово висловлювався за посилення імміграційної політики США. Після вступу 20 січня на посаду президента він підписав указ про запровадження на кордоні з Мексикою режиму надзвичайної ситуації.

Міністерство внутрішньої безпеки розширило повноваження американських правоохоронних органів, дозволивши депортувати нелегалів за так званою прискореною процедурою, тобто без рішення імміграційного суду.

Раніше стало відомо, що Білий дім готовий платити мігрантам за виїзд із США. Президент США Дональд Трамп оголосив про старт програми «самодепортації» для іммігрантів.