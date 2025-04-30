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Трамп звільнив чоловіка Камали Гарріс з музею Голокосту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп звільнив чоловіка Камали Гарріс з музею Голокосту
Даг Емгофф втратив роботу
фото: The New York Times

Представниця адміністрації Трампа надіслала повідомлення Емгоффу та іншим посадовцям, призначеним Джо Байденом, про негайне припинення їхніх повноважень

Президент США Дональд Трамп звільнив Дага Емгоффа, чоловіка Камали Гарріс, з ради, яка контролює Меморіал жертв Голокосту США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Представниця адміністрації Трампа Мері Спроулс надіслала повідомлення Емгоффу та іншим посадовцям, призначеним Джо Байденом, про негайне припинення їхніх повноважень.

«Від імені президента Дональда Дж. Трампа повідомляємо, що ваша посада члена ради Меморіалу жертв Голокосту США припинена з негайним вступом в силу», – йдеться в офіційному повідомленні.

Разом з Емгоффом звільнено також Рона Клейна – колишнього керівника апарату Білого дому при Байдені, Сьюзен Райс – ексрадницю з нацбезпеки президента Обами, та Антоні Берналя – радника першої леді Джилл Байден.

«Пам'ять та освіта про Голокост ніколи не повинні бути політизовані. Перетворювати одне з найгірших звірств в історії на питання клину клином небезпечно – і це ганьбить пам'ять шести мільйонів євреїв, убитих нацистами, для збереження яких цей музей був створений», – сказав Емгофф.

Зазначається, що рішення було ухвалено напередодні важливої промови Камали Гарріс, з якою вона має намір повернутися до активної політичної діяльності вже у середу ввечері.

Нагадаємо, щонайменше 121 тис. федеральних держслужбовців у США було звільнено після приходу до влади американського лідера Дональда Трампа у січні цього року. Масові звільнення торкнулися близько 30 відомств, але найбільше постраждало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) – після кількох хвиль скорочень персоналу його діяльність було припинено.

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Теги: Дональд Трамп Камала Гарріс

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