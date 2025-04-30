Трамп перегляне рішення Маска та його департаменту, попри їх «ефективність»

Трамп: «Були деякі речі, про які я почув, і я їх скасував, як ви знаєте»

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість переглянути деякі рішення Департаменту ефективності уряду (DOGE), підконтрольного американському мільярдеру Ілону Маску. Як передає «Главком», про це Трамп сказав в інтерв’ю ABC News.

При цьому Трамп високо оцінив діяльність департаменту, заявивши, що «DOGE заощадив $150 млрд».

«Були деякі речі, про які я почув, і я їх скасував, як ви знаєте. Є речі, які я зараз розглядаю можливість скасувати. Але загалом ми зекономили сотні мільярдів доларів», – зазначив він.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск йому непотрібен, він йому просто подобається. Трамп повідомив, що Ілон Маск йому не потрібен, але він йому просто подобається. За словами президент США, Маск зробив велику роботу.

Президент США також заявив, що йому не потрібна Tesla, яку він нещодавно придбав. Трамп каже, що він дозволяє людям в офісі кататися на цьому автомобілі.

А всього лиш нещодавно мільярдер Ілон Маск заявив, що планує залишити посаду голови Департаменту державної ефективності США (DOGE). Його повноваження як «особливого урядового співробітника» завершуються у травні 2025 року, і наразі невідомо, чи їх буде подовжено.

Зазначається, що Маск вимагав від працівників федеральних установ щотижневих звітів електронною поштою про основні робочі досягнення. За ігнорування цього розпорядження загрожувало звільнення.

Згідно з джерелами WP, бізнесмен втомився від, як він вважає, неетичних і ворожих атак з боку лівих політичних сил. При цьому Маск переконаний, що його відхід не послабить діяльність DOGE – структури, яка вже має своїх представників у багатьох федеральних агентствах.

До слова, статки Ілона Маска вперше з листопада опустилися нижче позначки у $300 млрд. Причиною стали нові тарифні заходи президента США Дональда Трампа.

У понеділок, 7 квітня, після чергового падіння акцій Tesla Маск втратив ще $4,4 млрд. За даними індексу мільярдерів Bloomberg, його статки скоротилися до $297,8 млрд. Це стало продовженням втрат у розмірі 3$1 млрд, які Маск зазнав у четвер і п'ятницю попереднього тижня. Загалом від початку 2025 року підприємець втратив вже $134,7 млрд.