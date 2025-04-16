Білий дім готовий платити мігрантам за виїзд із США

Трамп: Уряд працюватиме з іммігрантами, щоб вони мали нагоду повертатися до Сполучених Штатів, «якщо вони будуть добре поводитися»

Програма передбачає отримання стипендії та квиток на літак для виїзду зі США

Президент США Дональд Трамп оголосив про старт програми «самодепортації» для іммігрантів. Про це повідомляє NBC News, передає «Главком».

Зазначається, що програма передбачає отримання стипендії та квиток на літак для виїзду зі США.

«Представники адміністрації (Трампа - ред.) закликають іммігрантів самостійно депортуватися, а Міністерство внутрішньої безпеки запустило багатомільйонну рекламну кампанію за участю міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем», – йдеться у статті.

За словами Трампа, уряд працюватиме з іммігрантами, щоб вони мали нагоду повертатися до Сполучених Штатів, «якщо вони будуть добре поводитися».

Раніше президент США Дональд Трамп закликав нелегальних мігрантів добровільно залишити країну, використовуючи програму CBP Home. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал Axios.

«Люди, які перебувають у нашій країні нелегально, можуть або депортуватись самі, або бути депортованими примусово, що не дуже приємно», – сказав Трамп.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа планує штрафувати іноземців, які залишаються в країні, незважаючи на розпорядження залишити Сполучені Штати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Передбачається, що розмір штрафу становитиме $998 на день. При цьому штрафи будуть ретроспективними – їх збираються стягувати з тих, кому було наказано залишити країну ще п'ять років тому (у цьому випадку сума штрафу сягатиме $1 млн).

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила позбавити статусу тимчасового резидента 530 тис. вихідців з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. Їм треба покинути Штати до 24 квітня. Про це повідомляє«Главком» з посиланням на CNN.

Мігрантам, які беруть участь у програмах, було наказано покинути країну до 24 квітня, через 30 днів після публікації повідомлення у федеральному реєстрі.

Наразі невідомо, скільки з цих 530 тис. осіб отримали інший правовий статус, який дозволив би їм залишитися в країні на законних підставах