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«Я хотів би стати наступним Папою Римським», – Трамп здивував заявою

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Я хотів би стати наступним Папою Римським», – Трамп здивував заявою
Трамп: «Я хотів би бути Папою. Це був би мій вибір номер один»
фото: Reuters

Трамп зазначив, що не має жодних уподобань щодо майбутнього понтифіка

Президент США Дональд Трамп сказав, що хотів би стати наступником Папи Франциска, який помер минулого тижня у віці 88 років. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву очільника США.

На запитання журналістів, кого б він хотів бачити наступним католицьким понтифіком, Трамп відповів: «Я хотів би бути Папою. Це був би мій вибір номер один».

Трамп зазначив, що насправді не має жодних уподобань щодо майбутнього понтифіка, додавши: «Мушу сказати, у нас є кардинал, який, як виявилося, з Нью-Йорка, і він дуже хороший, тож побачимо, що буде».

Як відомо, Папа Римський Франциск помер у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека.

Відповідно до заповіту Папу Франциска поховали у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

До слова, від ранку неділі, 27 квітня, тисячі людей пройшли повз гробницю папи Римського Франциска, який був похований у суботу в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі. Відвідувачі займали чергу задовго до відкриття базиліки.

Також «Главком» поспілкувався із Віталієм Кривицьким, очільником Києво-Житомирської дієцезії. Він розповів про смерть Папи Франциска, його особистість, ставлення до України, а також те, хто може замінити його на Святому престолі.

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Теги: Дональд Трамп Папа Римський Ватикан

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