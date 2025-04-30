«Я хотів би стати наступним Папою Римським», – Трамп здивував заявою

Трамп: «Я хотів би бути Папою. Це був би мій вибір номер один»

Трамп зазначив, що не має жодних уподобань щодо майбутнього понтифіка

Президент США Дональд Трамп сказав, що хотів би стати наступником Папи Франциска, який помер минулого тижня у віці 88 років. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву очільника США.

На запитання журналістів, кого б він хотів бачити наступним католицьким понтифіком, Трамп відповів: «Я хотів би бути Папою. Це був би мій вибір номер один».

Хто буде наступним Папою Римським? Я б хотів бути Папою Римським. Я був би своїм найголовнішим вибором, - заявив президент США Дональд Трамп. pic.twitter.com/pok0U3lNET — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 30, 2025

Трамп зазначив, що насправді не має жодних уподобань щодо майбутнього понтифіка, додавши: «Мушу сказати, у нас є кардинал, який, як виявилося, з Нью-Йорка, і він дуже хороший, тож побачимо, що буде».

Як відомо, Папа Римський Франциск помер у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека.

Відповідно до заповіту Папу Франциска поховали у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

До слова, від ранку неділі, 27 квітня, тисячі людей пройшли повз гробницю папи Римського Франциска, який був похований у суботу в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі. Відвідувачі займали чергу задовго до відкриття базиліки.

Також «Главком» поспілкувався із Віталієм Кривицьким, очільником Києво-Житомирської дієцезії. Він розповів про смерть Папи Франциска, його особистість, ставлення до України, а також те, хто може замінити його на Святому престолі.