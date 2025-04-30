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Трамп має намір приєднати Канаду та Гренландію: що думають американці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп має намір приєднати Канаду та Гренландію: що думають американці
Американці переконані, що Трамп дотримає слова щодо приєднання нових територій
фото із відкритих джерел

Більше половини населення США вірять, що Трамп має намір приєднати Канаду та Гренландію

У США більше половини населення вірять, що президент Дональд Трамп серйозно налаштований домогтися переходу Канади та Гренландії під американський контроль, а також справді збирається балотуватися на третій президентський термін. Як передає «Главком», про це пише The Hill з посиланням на опитування, проведене Washington Post-ABC News Ipsos.

За даними, 62% респондентів вважають, що Трамп серйозно налаштований на третій термін у Білому домі, незважаючи на те, що це суперечить 22 поправці до Конституції. Серед прихильників Республіканської партії так гадають менше ніж 40%.

Наприкінці березня Трамп говорив, що ще «занадто рано думати» про переобрання на третій термін і він надто зайнятий поточними справами, але «багато людей хочуть», щоб він це зробив. 28 квітня в інтерв'ю The Atlantic він сказав, що зараз не планує спроби піти на третій термін і думає, що це буде дуже важким завданням, але це було б«великим потрясінням».

68% респондентів вважають, що Трамп серйозно налаштований на те, щоб взяти під контроль Гренландію, 53% сприймають серйозно його заяви про приєднання Канади як ще один штат. Опитування проводили з 18 по 22 квітня серед 2464 дорослих жителів США.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що рятує Україну, а протитанкові ракетні комплекси Javelin, які він надав під час свого першого президентства, за його словами, запобігли успіху РФ у наступі на Київ. 

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Теги: соцопитування США Канада Дональд Трамп Гренландія населення

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