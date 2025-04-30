100 днів президенства. Трамп зібрав мітинг у Мічигані
Трамп вийшов на сцену мітингу в Мічигані під лозунгом «Боже, благослови США»
Президент США Дональд Трамп проводить масштабний мітинг у Мічигані, відзначаючи перші 100 днів свого другого терміну на посаді глави держави, передає «Главком».
На території Macomb Community College Трамп зібрав тисячі людей. Вони зібрались у фірмових кепках з написом «Make America Great Again», тримали в руках прапори США і плакати на підтримку американського лідера.
Господар Білого дому вийшов на сцену під бурхливі оплески та вигуки.
BREAKING 🚨 President Trump stuns America by having a MASSIVE rally in Michigan celebrating the best First 100 Days any President has ever had 🔥
This is EXACTLY why Donald J. Trump WON
MAGA got what WE Voted for ❤️
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Відео довжелезної черги з охочих послухати президента опублікували у соціальній мережі.
Massive lines in Michigan to hear the greatest President speak. Don’t let the liberal morons lie to you that he lost support. Thats a blatant lie
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Інша черга вишикувалась і з протестувальників. Вони зібрались перед початком мітингу Трампа, вигукували «Руки геть» та тримали в руках плакати.
Протестувальники висловлюють своє невдоволення щодо дій адміністрації Трампа.
Big anti-Trump protest in Warren, Michigan. Seemed like more people than we saw in line for the Trump rally. pic.twitter.com/6WZvHkZsZt— The Good Liars (@TheGoodLiars) April 29, 2025
АР пише, що мітинг Трампа у Мічигані схожий на його передвиборчі мітинги, оскільки багато тез повторювались. Він критикував попередню адміністрацію Джо Байдена та обіцяти відновити золотий вік Америки.
Sky News передає, що натовп почав скандувати президенту США: «Три! Три! Три!» після того, як він розповів про свої терміни на посаді.
Трамп засміявся, посміхнувся і сказав: «Дякую» під скандування.
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