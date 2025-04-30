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100 днів президенства. Трамп зібрав мітинг у Мічигані

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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100 днів президенства. Трамп зібрав мітинг у Мічигані
Трамп виступив на мітингу в Мічигані
фото: Reuters

Трамп вийшов на сцену мітингу в Мічигані під лозунгом «Боже, благослови США»

Президент США Дональд Трамп проводить масштабний мітинг у Мічигані, відзначаючи перші 100 днів свого другого терміну на посаді глави держави, передає «Главком».

На території Macomb Community College Трамп зібрав тисячі людей. Вони зібрались у фірмових кепках з написом «Make America Great Again», тримали в руках прапори США і плакати на підтримку американського лідера.

Господар Білого дому вийшов на сцену під бурхливі оплески та вигуки.

Відео довжелезної черги з охочих послухати президента опублікували у соціальній мережі.

Інша черга вишикувалась і з протестувальників. Вони зібрались перед початком мітингу Трампа, вигукували «Руки геть» та тримали в руках плакати.

Протестувальники висловлюють своє невдоволення щодо дій адміністрації Трампа.

АР пише, що мітинг Трампа у Мічигані схожий на його передвиборчі мітинги, оскільки багато тез повторювались. Він критикував попередню адміністрацію Джо Байдена та обіцяти відновити золотий вік Америки.

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Reuter, АР

Sky News передає, що натовп почав скандувати президенту США: «Три! Три! Три!» після того, як він розповів про свої терміни на посаді.

Трамп засміявся, посміхнувся і сказав: «Дякую» під скандування.

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Теги: США Дональд Трамп протест черга мітинг

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