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США пригрозили санкціями за придушення протестів у Грузії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США пригрозили санкціями за придушення протестів у Грузії
Протести в Грузії
фото: EPA

Країна має необхідні інструменти, щоб покарати винних у скоєних злочинах проти грузинських демонстрантів

Сполучені Штати Америки можуть ввести санкції проти відповідальних за придушення мітингів у Грузії, спричинених суперечливим законом про «іноагентів». Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу у Вашингтоні.

Він сказав, що США будуть уважно стежити за ситуацією в Грузії і закликають Тбілісі гарантувати право своїх громадян на мирні протести.

«Ми дуже сподіваємося, що грузинський уряд прислухається до грузинського народу, який зараз чітко заявляє про свою позицію. І ми зараз бачимо, як деякі з цих голосів заглушаються сльозогінним газом, зусиллями з придушення тих, хто намагається скористатись своїм правом на свободу мирних зібрань», – заявив представник Держдепу.

За його словами, США мають необхідні інструменти, які допоможуть накласти санкції на винних у безчинствах проти мітингувальників.

«У нас є низка інструментів, які дозволяють притягнути до відповідальності будь-кого в будь-якій країні за втручання у реалізацію того, що є універсальним правом людини», – наголосив Прайс.

Нагадаємо, що надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус іноагентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

Біля грузинського парламенту спалахнули масові протести. Між протестувальниками і поліцією відбулись сутички. Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ, поруч з парламентом помітили також водомет. Силовики відігнали мітингувальників від будівлі законодавчого органу.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з терміновим зверненням до населення у зв’язку з протестами через суперечливі законопроєкти про іноагентів. Вона підтримала протестувальників та сказала, що ветуватиме закон.  

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Теги: санкції США Грузія протест

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