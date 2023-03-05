РФ отримує сучасні технології для війни в обхід санкцій – Bloomberg

Сучасні чіпи та мікросхеми, виготовлені в ЄС та інших державах, доставляються в Росію через треті країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан

Росія, ймовірно, успішно ухиляється від санкцій Європейського союзу та країн «Великої сімки», щоб забезпечити постачання напівпровідників та інших технології, важливих для ведення війни проти України. Про це інформує Bloomberg із посиланням на високопоставленого європейського дипломата, який говорив на умовах анонімності.

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За його словами, російський імпорт здебільшого повернувся до рівня 2020 року. Апелюючи аналізом даних про торгівлю, дипломат припускає, що сучасні чіпи та мікросхеми, виготовлені в ЄС та інших державах, доставляються в Росію через треті країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

Постачання з Китаю до Росії також зросли, оскільки Пекін відіграє дедалі більш важливу роль у забезпеченні Москви, додав дипломат. Ці країни за межами ЄС не запроваджували обмеження проти Росії, але більшість із них неодноразово заперечували, що допомагають Кремлю.

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Інформація, зібрана організацією Trade Data Monitor, вказує на те, що деякі товари під санкціями, зокрема сучасні напівпровідники, перенаправляються до Росії через треті країни, багато з яких різко змінили свої торговельні звички після вторгнення РФ.

У випадку деяких країн експорт до Росії технологій, які можуть бути використані у військових цілях, фактично зріс від нуля до мільйонів доларів. Ключовим прикладом є Казахстан. У 2022 році ця країна експортувала до Росії сучасні напівпровідники на $3,7 млн, порівняно з лише $12 тис. за рік до початку війни.

Подібні закономірності простежуються в сотнях категорій товарів, але це особливо гостро, коли йдеться про сучасні чіпи та мікросхеми, які можна використовувати у військових цілях, сказав європейський дипломат.

З 2017 по 2021 рік Росія щороку закуповувала в ЄС, США, Японії та Великої Британії сучасних чіпів і мікросхем на суму в середньому $163 млн. У 2022 році ця сума впала приблизно до $60 млн.

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Дані свідчать, що Туреччина, Сербія, ОАЕ та 12 інших економік у Східній Європі та Центральній Азії допомогли компенсувати дефіцит. Водночас поставки високотехнологічних компонентів до цих країн із країн-союзників зросли на аналогічний обсяг.

Подібні закономірності простежуються в сотнях категорій товарів, але це особливо гостро, коли йдеться про сучасні чіпи та мікросхеми, які можна використовувати у військових цілях, наголосив європейський дипломат.

Нагадаємо, що країни Євросоюзу вигадали покарання для тих, хто допомагає Росії обходити санкції.