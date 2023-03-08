ЄС попередив Грузію про наслідки, якщо та ухвалить закон про іноагентів

Закон суперечить проголошеній Грузією меті вступу до Європейського союзу

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель застеріг владу Грузії від остаточного ухвалення скандального закону про іноагентів, який викликав масові протести. Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

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Дипломат назвав хвалення закону про «прозорість іноземного впливу» дуже поганою подією для Грузії та її народу.

«Цей закон несумісний з цінностями та стандартами ЄС. Він суперечить проголошеній Грузією меті вступу до Європейського союзу, яку підтримує переважна більшість грузинських громадян. Його остаточне ухвалення може мати серйозні наслідки для наших відносин», – підкреслив топ-дипломат ЄС.

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Боррель закликав Грузію підтримувати просування демократії, верховенства закону та прав людини і нагадав про право людей на мирний протест.

Нагадаємо, що надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус іноагентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

Біля грузинського парламенту спалахнули масові протести.

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Повідомлялося, що між протестувальниками і поліцією відбулись сутички. Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ, поруч з парламентом помітили також водомет.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з терміновим зверненням до населення у зв’язку з протестами через суперечливі законопроєкти про іноагентів. Вона підтримала протестувальників та сказала, що ветуватиме закон.