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Президентка Грузії накладе вето на закон про іноагентів – заява

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Президентка Грузії накладе вето на закон про іноагентів – заява
фото: скріншот відео

Зурабішвілі: «Я поряд із вами, тому що сьогодні ви уявляєте вільну Грузію, яка бачить своє майбутнє в Європі і нікому не дасть право забрати це майбутнє»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з терміновим зверненням до населення у зв’язку з протестами через суперечливі законопроєкти про «іноагентів». Вона підтримала протестувальників та закликала скасувати закон. Про це вона заявила у своєму відеозверненні до народу.

«Я звертаюся до вас,  хто стоїть цього вечора на (проспекті – ред.) Руставелі, де і я не раз стояла. Сьогодні я стою в Нью-Йорку, і за мною статуя Свободи. Це є символом того, заради чого Грузія боролася завжди, заради чого ми дійшли до сьогодні. Я поряд із вами, тому що сьогодні ви уявляєте вільну Грузію. Грузію, яка бачить своє майбутнє в Європі і нікому не дасть право забрати це майбутнє... Скасувати будь-якою формою, його не слід відправляти до Венеціанської комісії, Венеціанська комісія чудово знає, що це за закон», – зявила вона.

Нагадаємо, що надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус іноагентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

Біля грузинського парламенту спалахнули масові протести.

Повідомлялося, що між протестувальниками і поліцією відбулись сутички. Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ, поруч з парламентом помітили також водомет. 

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія має вивести війська з Абхазії та Осетії, які окупувала ще 15 років тому. Це має відбутися в межах можливої мирної угоди, яка покладе край війні Кремля в Україні.

До слова, Грузія відмовилася надавати Україні військову допомогу, а також не підтримала санкції проти РФ. 

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Теги: закон Грузія Саломе Зурабішвілі

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