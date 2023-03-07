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Коктейлі Молотова, сутички із поліцейськими. Унаслідок протестів у Тбілісі є постраждалі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коктейлі Молотова, сутички із поліцейськими. Унаслідок протестів у Тбілісі є постраждалі (відео)
Люди жаліються на кашель та печію в очах
фото: radiotavisupleba.ge

правоохоронці поблизу парламенту застосували проти протестувальників водомети та перцевий балончик

Десятки громадян Грузії, якій вийшли на протести під парламент, отримали поранення.  Про це повідомляє Радіо Свобода.Грузія.

Як зазначає видання, люди отруїлися сльозоточивим газом, який застосували правоохоронці проти протестувальників. Люди жаліються на кашель та печію в очах.

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Лікар швидкої допомоги повідомив репортеру видання, що потік демонстрантів, які потребують медичної допомоги, не зупиняється. Лікарі  в основному промивають очі постраждалим. У Центрі екстреної координації та екстреної допомоги Радіо Свобода повідомили, що наразі з'ясовано інформацію про кількість поранених та стан травм.

Після ухвалення в першому читанні законопроекту «Прозорість іноземного впливу» правоохоронці поблизу парламенту застосували проти протестувальників водомети та перцевий балончик.

Зараз у центрі Тбілісі спостерігається безпрецедентна кількість поліцейських та спецназу.

За повідомленням Meduza, на акції протесту у Тбілісі протестувальники кинули у поліцейських «коктейль Молотова». Вогонь загасили за допомогою водометів.

Як повідомлялося, надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус іноагентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

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Теги: Свобода радіо Грузія фінансування парламент поранення відео

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