Коктейлі Молотова, сутички із поліцейськими. Унаслідок протестів у Тбілісі є постраждалі (відео)

Люди жаліються на кашель та печію в очах

правоохоронці поблизу парламенту застосували проти протестувальників водомети та перцевий балончик

Десятки громадян Грузії, якій вийшли на протести під парламент, отримали поранення. Про це повідомляє Радіо Свобода.Грузія.

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Як зазначає видання, люди отруїлися сльозоточивим газом, який застосували правоохоронці проти протестувальників. Люди жаліються на кашель та печію в очах.

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Лікар швидкої допомоги повідомив репортеру видання, що потік демонстрантів, які потребують медичної допомоги, не зупиняється. Лікарі в основному промивають очі постраждалим. У Центрі екстреної координації та екстреної допомоги Радіо Свобода повідомили, що наразі з'ясовано інформацію про кількість поранених та стан травм.

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Після ухвалення в першому читанні законопроекту «Прозорість іноземного впливу» правоохоронці поблизу парламенту застосували проти протестувальників водомети та перцевий балончик.

Зараз у центрі Тбілісі спостерігається безпрецедентна кількість поліцейських та спецназу.

За повідомленням Meduza, на акції протесту у Тбілісі протестувальники кинули у поліцейських «коктейль Молотова». Вогонь загасили за допомогою водометів.

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Як повідомлялося, надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус іноагентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.