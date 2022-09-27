США відреагували на російське громадянство Сноудена

Держдепартаменту США не відомо про зміни в статусі громадянства Сноудена

Держдеп вважає, що Сноуден має повернутися до США

Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США не відомо про будь-які зміни в статусі американського громадянства Едварда Сноудена. Про це повідомляє Reuters.

Він додав що позиція Вашингтона щодо колишнього співробітника розвідки США не змінилася: Сноуден має повернутися до США, щоб постати перед судом, як і будь-який інший громадянин США.

«Мабуть, єдине, що змінилося, це те, що внаслідок його російського громадянства, очевидно, тепер його цілком можуть призвати воювати у війні Росії в Україні», – сказав Прайс.

Нагадаємо, 26 вересня російський диктатор Володимир Путін своїм указом надав громадянство Росії ексспівробітнику Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та Агентства з нацбезпеки (АНБ) США Едварду Сноудену.

Зазначимо, що у 2013 році Сноуден передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб про стеження по всьому світу. Публікації викликали широкий резонанс. На батьківщині йому заочно звинуватили у шпигунстві та викраденні держвласності. Сноуден спочатку утік із США до Гонконгу, а згодом перебрався до Росії.

У США колишньому співробітнику АНБ загрожує 30 років в'язниці за розголошення секретних відомостей. У жовтні 2020 року Сноуден отримав в Росії безстрокову посвідку на проживання. Згодом він разом з дружиною подав документи на отримання російського громадянства.