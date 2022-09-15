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Впливовий український суддя виявився громадянином Росії: розслідування

Альона Боженко
glavcom.ua
Впливовий український суддя виявився громадянином Росії: розслідування
Богдан Львов є власником російського паспорту
фото: Веховний Суд

Сам суддя заперечує, що в нього є паспорт країни-агресора

Заступник голови Верховного суду та очільник Касаційного господарського суду у його складі Богдан Львов виявився громадянином Росії. Про це йдеться у журналістському розслідуванні «Схем».

Журналісти встановили, що у 2017 році, під час конкурсу до цього суду, він зазначив у своїй анкеті, що не має громадянства іншої країни. Але за даними «Схем» це не відповідає дійсності - Львов, окрім українського, має громадянство Російської Федерації.

Російський паспорт Богдан Львов отримав ще наприкінці 90-их. Він тоді вже вершив правосуддя в Україні – на посаді судді військового суду Центрального регіону.

Розслідувачі отримали в своє розпорядження витяг з реєстру «Роспаспорт» з двох різних джерел. Згідно з ним, паспорт громадянина РФ Богдана Львова оформлений у Москві, у 1999 році. У заяві на отримання громадянства, поданій від імені Львова, підставою для видачі вказано його посвідчення військовослужбовця, яке Богдан Львов отримав ще при випуску з Червонопрапорного військового інституту Міністерства оборони СРСР, який він закінчив із відзнакою у 1989 році.

Також журналісти встановили, що у жовтні 2012 року на ім’я Богдана Львова, який на той момент вже обіймав посаду судді Вищого господарського суду України, був оформлений новий паспорт громадянина РФ.

Сам суддя заперечує, що в нього є російський паспорт, навіть коли перед ним поклали начебто його заяву щодо отримання паспорта РФ у 1999 році. При цьому він визнав, що почерк підписів схожий.

Львов стверджує, що про своє російське громадянство йому стало відомо лише від журналістів та озвучує версію, що це ймовірно спроба його дискредитувати.

Також у розслідуванні говориться, що суддя має нерухомість, а саме 2-х кімнатну квартиру на Ленінградському шосе у Москві. Нею володіють навпіл теща судді та його дружина.

Крім того, у розслідуванні стверджується, що дружина Львова також є громадянкою Російської Федерації.

Богдан Львов очолює Касаційний господарський суд із 2017 року. Тоді ж він отримав і посаду заступника голови реформованого Верховного суду, до складу якого увійшла ця господарська палата.

Нагадаємо, раніше інтернет-видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про українських VIP-біженців до Монако, Монте-Карло та Ніцци. Зокрема, у виданні стверджують, що там перебувають нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Григорій Суркіс і його брат Ігор. Біля берегів Монако, на власній яхті відпочиває і бізнесмен та політик Костянтин Жеваго. 

Згідно з даними журналістів-розслідувачів, у Монако родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса кілька років поспіль орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay. Коштує річна оренда таких апартаментів у Monte-Carlo Bay приблизно €2 млн.

Також у Ніцці журналісти розшукали нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара. Нардеп та столичний забудовник мешкає в особняку на Лазурному узбережжі Сен-Жан-Кап-Ферра. 

 

Теги: нерухомість паспорт суддя розслідування Львов правосуддя громадянство

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