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Стали відомі деталі похорону Єлизавети II

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Стали відомі деталі похорону Єлизавети II
Після панахиди запрошені зможуть залишити записи у книзі співчуттів у Ланкастер-Хаусі
фото: Richard Pohle/AFP via Getty Images

Запрошені на похорон Єлизавети II їздитимуть автобусами і ходитимуть пішки

Запрошені на похорон британської королеви Єлизавети II світові лідери не зможуть користуватися автомобілями та вертольотами, а також мають приїхати до країни комерційними рейсами, пише Politico.

Видання уточнило, що правила багато в чому пов'язані з нестачею вільного простору на заході та великою кількістю відвідувачів. Є обмеження і до делегацій. Похорон зможуть відвідати лише світові лідери та їх подружжя, яке буде централізовано доставлено на автобусах.

Після панахиди вони зможуть залишити записи у книзі співчуттів у Ланкастер-Хаусі. Потім вони пішки попрямують до Дінс-Ярду для зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

При цьому за день до похорону Карл III влаштує прийом для всіх іноземних лідерів у Букінгемському палаці. Також повідомлялося, що британців попросили не приносити плюшевих ведмедиків до палацу на згадку про королеву.

Похорон британської королеви відбудеться 19 вересня в Лондоні. Про смерть члена королівської родини стало відомо 8 вересня.

Раніше стало відомо, що похорон королеви Великої Британії Єлизавети II має відбутися 19 вересня у Вестмінстерському абатстві. Початок церемонії заплановано на 11:00 за місцевим часом (13: 00 за Києвом). 

До відома, у Великій Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним. Відповідний наказ схвалив король Чарльз III під час церемонії коронації

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

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Теги: Королева Єлизавета II смерть похорон правила

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