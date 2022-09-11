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Тереза Мей змусила парламент реготати через королеву Єлизавету та сир

Надія Карбунар
glavcom.ua
Тереза Мей змусила парламент реготати через королеву Єлизавету та сир
Єлизавета помітила конфуз Терези Мей, але промовчала
фото з відкритих джерел

Колишня прем’єрка пригадала як впустила шматочок сиру перед королевою Єлизаветою під час пікніка

Колишня прем'єр-мінісетрка Великої Британії Тереза Мей змусила реготати Палату громад парламенту Великої Британії. Вона пригадала, як впустила шматочок сиру перед королевою Єлизаветою під час пікніка в замку Балморал. Про це ідеться у відео The Guardian.

«Я взяла трохи сиру, поклала його на тарілку і хотіла поставити її на стіл. Сир упав на підлогу. Я мала прийняти рішення за частку секунди», – розповіла експрем’єрка.

Тереза Мей зробила паузу, коли депутати розреготалися, перш ніж детально розповісти, як вона застосувала «правило трьох секунд» щодо сиру.

«Я взяла сир, поклала його на тарілку і поставила на стіл. Я обернулася і побачила, що Її Величність Королева дуже уважно спостерігала за кожним моїм рухом, – сказала вона. – Я подивилася на неї. Вона подивилася на мене і тільки посміхнулася. А сир залишився на столі», – пригадала Тереза Мей.

Раніше стало відомо, що похорон королеви Великої Британії Єлизавети II має відбутися 19 вересня у Вестмінстерському абатстві. Початок церемонії заплановано на 11:00 за місцевим часом (13: 00 за Києвом). 

До відома, у Великій Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним. Відповідний наказ схвалив король Чарльз III під час церемонії коронації

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

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Теги: відео король наказ парламент похорон

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