Тереза Мей змусила парламент реготати через королеву Єлизавету та сир

Колишня прем’єрка пригадала як впустила шматочок сиру перед королевою Єлизаветою під час пікніка

Колишня прем'єр-мінісетрка Великої Британії Тереза Мей змусила реготати Палату громад парламенту Великої Британії. Вона пригадала, як впустила шматочок сиру перед королевою Єлизаветою під час пікніка в замку Балморал. Про це ідеться у відео The Guardian.

«Я взяла трохи сиру, поклала його на тарілку і хотіла поставити її на стіл. Сир упав на підлогу. Я мала прийняти рішення за частку секунди», – розповіла експрем’єрка.

Тереза Мей зробила паузу, коли депутати розреготалися, перш ніж детально розповісти, як вона застосувала «правило трьох секунд» щодо сиру.

«Я взяла сир, поклала його на тарілку і поставила на стіл. Я обернулася і побачила, що Її Величність Королева дуже уважно спостерігала за кожним моїм рухом, – сказала вона. – Я подивилася на неї. Вона подивилася на мене і тільки посміхнулася. А сир залишився на столі», – пригадала Тереза Мей.

Раніше стало відомо, що похорон королеви Великої Британії Єлизавети II має відбутися 19 вересня у Вестмінстерському абатстві. Початок церемонії заплановано на 11:00 за місцевим часом (13: 00 за Києвом).

До відома, у Великій Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним. Відповідний наказ схвалив король Чарльз III під час церемонії коронації

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.