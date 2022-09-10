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Стала відома дата похорону королеви Єлизавети II

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стала відома дата похорону королеви Єлизавети II
Початок церемонії заплановано на 11:00 за місцевим часом (13: 00 за Києвом)
фото: theroyalfamily/instagram

До похорону труна з тілом королеви стоятиме у Вестмінстерському залі прийомів чотири дні.

Похорон королеви Великої Британії Єлизавети II має відбутися 19 вересня у Вестмінстерському абатстві. Початок церемонії заплановано на 11:00 за місцевим часом (13: 00 за Києвом). Про це повідомляє сайт Букінгемського палацу.

Як зазначається, до похорону труна з тілом королеви стоятиме у Вестмінстерському залі прийомів чотири дні. Стільки часу відведено на громадянську панахиду.

Труна буде доставлена з замку Балморал в Единбург в неділю, а у вівторок відправлена літаком до Лондона. Пізніше він перебуватиме у Вестмінстерському залі з середи до ранку похорону, які відбудуться в лондонському Вестмінстерському абатстві.

В цей час тіло королеви спочиває в дубовій труні, покритій королівським штандартом Шотландії і з вінком квітів, покладеним зверху, в бальному залі замку Балморал.

До відома, у Великій Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним. Відповідний наказ схвалив король Чарльз III під час церемонії коронації

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

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Теги: Велика Британія Королева Єлизавета II похорон

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