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Стаття польського прем'єра спровокувала резонанс. Головні тези

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Стаття польського прем'єра спровокувала резонанс. Головні тези
Моравецький заявив, що Франція і Німеччина керують Євросоюзом фактично як олігархія 
фото з відкритих джерел

ЄС роками ігнорував загрозу Росії, а тепер в шоці 

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю Le Monde зробив декілька гучних заяв. Зокрема, він певен, що «війна в Україні також відкрила правду про Європу». За словами Моравецького, багато європейських лідерів були зачаровані Володимиром Путіним, а нині вони шоковані тим, що відбувається.

«Повернення російського імперіалізму не повинно нас дивувати. Європа опинилася в нинішній ситуації не тому, що була недостатньо інтегрованою, а тому, що вона відмовилася прислухатися до голосу правди. Цей голос уже багато років лунає з Польщі», – сказав Моравецький. 

За його словами, рівноправність в Євросоюзі має декларативний характер і все вирішують Франція та Німеччина.

«На папері всі держави-члени (Євросоюзу – ред.) рівні. Але політична реальність показує, що вага німецьких і французьких голосів є домінуючим. Ми маємо справу з формальною демократією, але де-факто олігархією, де влада знаходиться в руках найсильніших», – заявив прем'єр Польщі. 

На думку Моравецького, ЄС свого часу не прислухався до попереджень Варшави щодо планів Росії, що вказує на велику проблему в Європейському Союзі.

«Європа опинилася у своєму нинішньому становищі, тому що свого часу відмовилася почути правду і не хотіла помічати, що в РФ відродилися демони 19-го і 20-го століть: націоналізм, колоніалізм і тоталітаризм», – резюмував Моравецький. 

Він заявив, що якби вся Європа підтримала позицію Німеччини, то не тільки «Північний потік–1», а й «Північний потік–2» був би запущений багато місяців тому. 

«Залежність Європи від російського газу, який Путін використовує як інструмент шантажу проти всього континенту, була б майже незворотною», – сказав польський прем'єр. 

Нагадаємо, раніше прем’єр Польщі назвав 10 дій Європи, які врятують Україну.

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Теги: ЄС Польща росія

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