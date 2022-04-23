Польський прем’єр розповів, які санкції зможуть зупинити Росію

Матеуш Моравецький закликав до рішучих кроків Берлін та Будапешт

Санкції, наразі введені проти Росії є заслабкими, в той час як вони мають бути нищівними щодо агресора, вважає прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Про це урядовець заявив під час своєї пресконференції у Варшаві, повідомляє Укрінформ.

«Я це говорив і тоді, і зараз: санкції є заслабкими. Погляньте на курс рубля, що діється з російською економікою зараз – не діється нічого особливого. Вона потерпатиме, але у подальшій перспективі, а не зараз. Натомість в Україні дії потрібні тут і зараз. Для того щоб російські війська вийшли з України, необхідні нищівні, дуже сильні санкції, набагато сильніші, ніж ті, які нам донині вдалося запровадити», – підкреслив Моравецький.

Він додав, що його уряд працює над тим, щоб бути серед країн, які активно переконують партнерів у Західній Європі діяти «швидше, сильніше і більше заради вільної України».

Прем'єр-міністр РП критично висловився стосовно позицій Німеччини та Угорщини у контексті санкцій проти рф і купівлі російських енергоносіїв.

«Ми рішуче налаштовані щодо найбільш радикальних дій у контексті відмови від російських енергоносіїв. Тому переконати німців є абсолютно ключовим питанням. Обурення викликає також позиція інших країн, наприклад Угорщини, яка у цій справі також висловлюється стримано, вона гальмує цей процес», – підкреслив глава польського уряду.

На його переконання, якби Берлін наважився на такі рішучі кроки, то це була би «абсолютно ключова зміна у припиненні фінансування путіна, кремля і всіх злочинних можливостей агресора, які, на жаль, все ще зберігаються».

Нагадаємо, що під час візиту до України польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив про готовність надати медичну допомогу приблизно 10 тисячам українських солдат у своїх госпіталях Польщі.

Раніше урядовець оприлюднив план із 10 дій, які має виконати Європа для порятунку України.