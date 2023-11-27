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Столтенберг повідомив, що потрібно Україні, аби стати членом НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг повідомив, що потрібно Україні, аби стати членом НАТО
фото з відкритих джерел

Єнс Столтенберг: «На зустрічі НАТО-Україна ми погодимо рекомендації для українців реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на шляху до членства в НАТО»

Глави МЗС країн НАТО на зустрічі 28-29 листопада дадуть рекомендації Україні щодо вступу до альянсу. Україна стане членом НАТО за умови реформ. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє The Guardian.

«Союзники погоджуються з тим, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі НАТО-Україна ми погодимо рекомендації для українців реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на шляху до членства в НАТО», – сказав генсек.

Цього місяця Німеччина та Нідерланди пообіцяли виділити Україні 10 млрд євро союзники, включаючи США та Фінляндію, спрямовують додаткові кошти ППО та боєприпаси для захисту українських міст від атак Росії, додав він.

Столтенберг також заявив, що майбутній вступ Швеції до НАТО «зробить нас усіх безпечнішими», і закликав Туреччину та Угорщину завершити його ратифікацію.

Нагадаємо, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (у 2009-14 рр.) висунув пропозицію щодо приєднання України до військового альянсу, але без окупованих Росією територій. За його словами, це треба зробити не для замороження конфлікту, а щоб показати Кремлю, що війна не зупинить зближення України із Заходом.

Теги: Україна Єнс Столтенберг НАТО

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